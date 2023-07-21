Вахаев и Пономарёв взяли паузу, но и без них в Москве будет жарко.

ACA 160: два громких титульника и русско-бразильские разборки в Гран-при. LIVE

21 июля в Москве состоится яркий турнир ACA 160. В его рамках пройдёт три поединка Гран-при. Сначала Курбан Тайгибов проверит на прочность Луиса Лаурентино в полулёгком весе. Затем в том же дивизионе состоится титульный поединок между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым. В главном бою вечера за пояс сойдутся Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.