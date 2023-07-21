ACA 160: два громких титульника и русско-бразильские разборки в Гран-при. LIVE

21 июля в Москве состоится яркий турнир ACA 160. В его рамках пройдёт три поединка Гран-при. Сначала Курбан Тайгибов проверит на прочность Луиса Лаурентино в полулёгком весе. Затем в том же дивизионе состоится титульный поединок между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым. В главном бою вечера за пояс сойдутся Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Эдуард Вартанян поделился эмоциями от победы в Гран-при ACA
Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу в Гран-при АСА. В финальном поединке он одолел Артёма Резникова. Победу он добыл техническим нокаутом в третьем раунде.
«Эмоции только положительные. Это результат тяжёлого, кропотливого, каждодневного труда. Победа, конечно, воодушевляет. Она говорит о том, что я всё правильно делаю. Я вышел на определённое плато своей технической и физической формы», — сказал Эдуард Варт
Бой Вахаева и Пономарёва перенесён на ACA 161
Поединок российских бойцов тяжёлого веса (до 120 кг) Мухумата Вахаева (11-6-1) и Григория Пономарёва (6-2) перенесён с турнира ACA 160 на шоу ACA 161, которое состоится 11 августа в Москве, сообщает пресс-служба промоушена.
Где смотреть ACA 160
Трансляция ACA 160 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть бои можно на официальном сайте промоушена. Поединки стартуют в 17:00 по Москве.
Президент АСА прояснил ситуацию с будущим Артёма Резникова
Известный казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников продолжит выступать в ACA. Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.
«Резников получил и подписал новый контакт от ACA на четыре поединка и продолжит выступать в нашей организации», — сказал Яценко.
Когда состоится ACA 160
Турнир ACA 160 пройдёт 21 июля на стадионе «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Начало турнира в 17:00 по московскому времени.
Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед чемпионским боем
Российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов приняли участие в процедуре взвешивания перед очным поединком. Они показали одинаковый вес – 77,6 кг.
Спортсмены встретятся 21 июля в Москве на «ЦСКА Арена» в главном бою турнира ACA 160. В рамках противостояния Слипенко, являющийся чемпионом ACA в полусреднем весе, проведёт первую защиту пояса. 28-летний Виталий завоевал его в декабре прошлого года, отобрав у Абубакара Чагаева, которого финишировал нокаутом во втором раунде. На счету Слипенко 16 побед и четыре поражения. В активе 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.
Одновременно с борьбой за титул в этом противостоянии определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который в полуфинале выйдет на Альберта Туменова.
Полный кард ACA 160
- Виталий Слипенко – Устармагомед Гаджидаудов;
- Алихан Сулейманов – Ислам Омаров;
- Азамат Керефов – Аскар Аскаров;
- Луис Рафаэль – Курбан Тайгибов;
- Абдул-Рахман Дудаев – Франсиско Де Лима Мачиель;
- Павел Витрук – Майкон Силван;
- Хердесон Батиста – Рамазан Кишев;
- Ибрагим Магомедов – Хусейн Кушагов;
- Асхат Асанов – Нашхо Галаев;
- Висхан Магомадов – Мишель Силва;
- Амирхан Адаев – Херберт Батиста;
- Клеверсон Силва – Сайфулла Джабраилов;
- Ахмадхан Эльмурзаев – Альберт Мисиков.
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