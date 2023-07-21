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ACA 160: Слипенко — Гаджидаудов, Сулейманов — Омаров, когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

ACA 160: два громких титульника и русско-бразильские разборки в Гран-при. LIVE
Сергей Сорокин
ACA 160: Слипенко — Гаджидаудов
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Вахаев и Пономарёв взяли паузу, но и без них в Москве будет жарко.

21 июля в Москве состоится яркий турнир ACA 160. В его рамках пройдёт три поединка Гран-при. Сначала Курбан Тайгибов проверит на прочность Луиса Лаурентино в полулёгком весе. Затем в том же дивизионе состоится титульный поединок между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым. В главном бою вечера за пояс сойдутся Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем подробности последнего номерного турнира:
Вартанян жёстко разбил Резникова, выиграв Гран-при АСА! И миллион долларов
Вартанян жёстко разбил Резникова, выиграв Гран-при АСА! И миллион долларов
Где смотреть ACA 160 Когда состоится ACA 160 Полный кард ACA 160
Live Сергей Сорокин

Эдуард Вартанян поделился эмоциями от победы в Гран-при ACA

Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу в Гран-при АСА. В финальном поединке он одолел Артёма Резникова. Победу он добыл техническим нокаутом в третьем раунде.

«Эмоции только положительные. Это результат тяжёлого, кропотливого, каждодневного труда. Победа, конечно, воодушевляет. Она говорит о том, что я всё правильно делаю. Я вышел на определённое плато своей технической и физической формы», — сказал Эдуард Варт

10:17 Сергей Сорокин

Бой Вахаева и Пономарёва перенесён на ACA 161

Поединок российских бойцов тяжёлого веса (до 120 кг) Мухумата Вахаева (11-6-1) и Григория Пономарёва (6-2) перенесён с турнира ACA 160 на шоу ACA 161, которое состоится 11 августа в Москве, сообщает пресс-служба промоушена.

10:17 Сергей Сорокин

Где смотреть ACA 160

Трансляция ACA 160 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть бои можно на официальном сайте промоушена. Поединки стартуют в 17:00 по Москве.

10:16 Сергей Сорокин

Президент АСА прояснил ситуацию с будущим Артёма Резникова

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников продолжит выступать в ACA. Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.

«Резников получил и подписал новый контакт от ACA на четыре поединка и продолжит выступать в нашей организации», — сказал Яценко.

10:16 Сергей Сорокин

Когда состоится ACA 160

Турнир ACA 160 пройдёт 21 июля на стадионе «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Начало турнира в 17:00 по московскому времени.

10:16 Сергей Сорокин

Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед чемпионским боем

Российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов приняли участие в процедуре взвешивания перед очным поединком. Они показали одинаковый вес – 77,6 кг.

Спортсмены встретятся 21 июля в Москве на «ЦСКА Арена» в главном бою турнира ACA 160. В рамках противостояния Слипенко, являющийся чемпионом ACA в полусреднем весе, проведёт первую защиту пояса. 28-летний Виталий завоевал его в декабре прошлого года, отобрав у Абубакара Чагаева, которого финишировал нокаутом во втором раунде. На счету Слипенко 16 побед и четыре поражения. В активе 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.

Одновременно с борьбой за титул в этом противостоянии определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который в полуфинале выйдет на Альберта Туменова.

10:16 Сергей Сорокин

Полный кард ACA 160

  • Виталий Слипенко – Устармагомед Гаджидаудов;
  • Алихан Сулейманов – Ислам Омаров;
  • Азамат Керефов – Аскар Аскаров;
  • Луис Рафаэль – Курбан Тайгибов;
  • Абдул-Рахман Дудаев – Франсиско Де Лима Мачиель;
  • Павел Витрук – Майкон Силван;
  • Хердесон Батиста – Рамазан Кишев;
  • Ибрагим Магомедов – Хусейн Кушагов;
  • Асхат Асанов – Нашхо Галаев;
  • Висхан Магомадов – Мишель Силва;
  • Амирхан Адаев – Херберт Батиста;
  • Клеверсон Силва – Сайфулла Джабраилов;
  • Ахмадхан Эльмурзаев – Альберт Мисиков.
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