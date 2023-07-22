Боец вырубил соперника на первой секунде поединка. Но рекордсмена обвиняют в мошенничестве

Турнир Titan FC 83 довольно неожиданно навсегда попал в историю смешанных единоборств. Поединок Луиса Эрнандеса (3-0) и Брайана Топпа (1-5) был одним из самых ожидаемых. Один стремительно набирал обороты, второй откровенно застоялся. И каждый должен был цепляться за победу буквально зубами. Но вряд ли кто-то мог предположить, что развязка боя получится настолько быстрой.

Эрнандес решил долго не присматриваться к сопернику и моментально выбросил левую ногу сразу после сигнала судьи о начале поединка. И Топп рухнул на канвас без сознания. Похоже, этого не ожидал даже судья, который позволил Луису нанести ещё один добивающий удар.

Эрнандес бросился праздновать, поскольку не только одержал победу, но и установил невероятный рекорд. Боец на пять секунд превзошёл достижение, которое принадлежало Хорхе Масвидалю. В 2019 году тот нокаутировал Бена Аскрена в UFC. Пожалуй, побить рекорд Луиса будет уже невозможно. Разве что повторить это достижение. Но для этого придётся очень серьёзно постараться.

Правда, всех восторгов не разделили болельщики смешанных единоборств, которые обрушились на Эрнандеса с критикой. Они заметили, что боец сделал вид, что готов отбить сопернику традиционное касание перчатками. Это знак приветствия, который используется оппонентами в октагоне. Но вместо этого Луис выбросил сокрушительный удар и нокаутировал Топпа. Поэтому фанаты стали называть рекордсмена жуликом и мошенником.

За бойца заступились специалисты и эксперты. Они отметили, что такой «трюк» не запрещён правилами, довольно часто используется в смешанных единоборствах. Более того, в социальных сетях напомнили, что такой удар на первых секундах является визитной карточкой Эрнандеса. И посомневались в том, что Брайан хорошо подготовился к поединку, раз пропустил эту атаку.

Споры о честности нокаута могут вестись ещё очень долго. Но факт остаётся фактом. Эрнандес поставил рекорд смешанных единоборств, который на первый взгляд кажется бессмертным. Побить это достижение Луиса будет не просто сложно, а практически невозможно.