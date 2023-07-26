«Начал смотреть на жизнь по-другому». Спенс чудом выжил в пьяном ДТП и стал суперзвездой

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе состоится фантастический вечер профессионального бокса. Возглавит его, пожалуй, один из самых ожидаемых поединков в мировом боксе – бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между двумя непобеждёнными спортсменами: Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом. А ведь ещё четыре года назад Спенс мог навсегда попрощаться со спортом, едва не погибнув в жуткой автокатастрофе…

Эррол начал заниматься боксом довольно поздно, в 14 лет. Но при этом быстро делал успехи. Спенс выиграл престижный турнир «Золотые перчатки», затем три раза подряд побеждал на чемпионате США и представлял свою сборную на международных соревнованиях. Правда, до больших медалей и титулов добраться не смог. На чемпионатах мира максимум доходил до четвертьфинала, такой же результат Эррол показал и на Олимпиаде-2012, уступив в поединке за выход в полуфинал россиянину Андрею Замковому. После этого Спенс решил уйти в профессионалы, и решение оказалось правильным.

За первый год в профессионалах американец провёл сразу десять боёв, и ещё как провёл: во всех одержал победы, а до решения из всех соперников Спенса дотянул только Эммануэль Ларти. Всех остальных оппонентов Эррол вырубал, прокладывая себе путь к титулам.

В 2017 году Спенс завоевал первый чемпионский пояс в полусреднем весе по версии IBF, нокаутировав британца Келла Брука в 11-м раунде. После трёх защит титула Эррол вышел на объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBC Шона Портера. Бойцы провели близкий бой, который завершился победой Эррола раздельным решением судей. И тогда же Спенс получил первый вызов от Теренса Кроуфорда. Правда, уже через две недели Спенс оказался на грани жизни и смерти, и ни о каком боксе речи идти не могло.

Обладатель двух чемпионских поясов попал в жуткое ДТП. Его «Феррари» несколько раз перевернулась, словно это были кадры из серии фильмов «Форсаж». А сам Эррол оказался не пристёгнут ремнём безопасности и вылетел из машины. Боксёра госпитализировали в тяжёлом состоянии, он получил серьёзные травмы. Позже, в ходе разбирательства, выяснилось, что Эррол был за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

«В октябре 2019 года я гулял и выпивал с друзьями и в итоге разбил машину и едва не убил себя, — заявил Спенс в официальном заявлении, распространённом его адвокатами. — К счастью, больше никто не пострадал, и я очень этому рад. Этот инцидент коренным образом изменил мою жизнь. Когда я восстановился, я задумался о том, как много я мог потерять и насколько мне повезло получить второй шанс в жизни, но я также понимаю, что это даёт мне возможность обратиться ко всем с важным заявлением. Не садитесь пьяными за руль. Даже после одного глотка. Это того не стоит. Благодарю свою семью, друзей и всех остальных, кто помогал и поддерживал меня в этих испытаниях. Я навсегда благодарен».

Из-за того, что в аварии никто не пострадал, кроме самого боксёра, Эррол отделался штрафом и тремя сутками ареста.

«Я начал смотреть на жизнь по-другому. Вы понимаете, что вы не непобедимы. Начинаешь заботиться о простых вещах. Стал проводить больше времени с семьёй и близкими. Никогда не знаешь, когда ты умрёшь», — цитирует Спенса TMZ Sports.

Спенс восстановился после полученных травм и вернулся в бокс. Правда, о бое с Кроуфордом на время пришлось забыть. Американец провёл защиту своих поясов, победив Дэнни Гарсию, а затем снова пропал. Спенс пытался договориться о поединке с Теренсом, но команды боксёров не нашли точек соприкосновения, и Эррол пошёл за другим титулом. Спенс нокаутировал кубинца Йордениса Угаса и завоевал третий чемпионский пояс – теперь по версии WBA. И тем самым укрепил свой статус суперзвезды.

Что позволило вновь вернуться к разговорам о поединке с Кроуфордом, ведь теперь этот бой представлялся поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Два представителя рейтинга P4P очень долго вели переговоры, но всё же подписали документы. Одному из самых желанных поединков в мировом боксе – быть! И полусредний вес станет ещё одним дивизионом, где появится абсолютный чемпион мира.

Нас ожидает действительно мегасобытие. Два небитых чемпиона с идеальными послужными списками сойдутся в ринге. У Спенса 28 побед в 28 боях, у Кроуфорда – 39 побед в 39 боях. На двоих американцы имеют 52 оформленных нокаута, и это фантастические цифры, которые говорят о том, что в выходные в Лас-Вегасе будет жарко.