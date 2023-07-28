Доминиканская «неваляшка» не остановил Батыргазиева. Альберт легко разбил соперника

28 июля состоялся вечер бокса в Ханты-Мансийске. В главном бою вечера сошлись Альберт Батыргазиев и Франсис Фромета. Россиянин проводил свой девятый официальный поединок. Восемь предыдущих завершились победами. Но на его пути встал не знающий поражений доминиканский боксёр с рекордом 17-0. Поединок проходил в формате 10 раундов.

Батыргазиев имеет в своём активе очень серьёзные достижения на любительском уровне. Боксёр завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Токио. Переход в профессионалы сложился для Альберта просто великолепно. Он стал победителем во всех восьми поединках, причём шесть из них забрал нокаутами. В последний раз россиянин выходил в ринг в феврале 2023 года. Поединок с Хесреэлем Корралесом завершился победой в девятом раунде.

С самого начала Альберт стал работать очень быстро, буквально порхал вокруг соперника. По ходу первого раунда он несколько раз неплохо потревожил доминиканца своими атаками. Но Фромета не подавал виду, показывал, что его не сильно напрягают все эти удары. Более того, Франсис довольно опасно отвечал. С каждой секундой Батыргазиеву становилось всё сложнее. Альберт понимал, что постепенно теряет инициативу, поэтому взвинтил темп. Россиянин старался менять этажи, атаковать разнообразно.

В четвёртом раунде Батыргазиев вновь начал нагнетать обстановку. Но чувствовалось, что Фромета не теряет опасности, в нужный момент выкидывает опаснейшие атаки. И всё-таки последовало прекрасное попадание от россиянина. Он поймал кураж и бросился буквально добивать соперника. Но после нескольких опаснейших для оппонента комбинаций раздался гонг. Была видна досада Альберта, который хотел завершить поединок досрочно.

Ближе к экватору поединка накал серьёзно спал. Было заметно, что Фромета опасается ещё одного такого же провала. Кроме того, Франсис довольно часто наносил удары буквально на грани дозволенного. Было заметно, что Альберт полностью контролирует ситуацию, выглядит в разы сильнее соперника. Восьмой раунд он открыл фирменной «двоечкой» и показал, что отпускать этот поединок он не собирается. Но доминиканец терпел и держался до самого конца.

Заключительные раунды прошли в ярких разменах. Акцентированнее работал Батыргазиев, но и Фромета не забывал отвечать. Любопытно, что перед десятым раундом Франсис чуть не остался без амуниции, порвалась перчатка. Но команда доминиканца быстро исправила ситуацию. Всю заключительную трёхминутку Альберт атаковал и давил, а Фромета терпел.

Дело дошло до судейского решения, но никакой интриги не было. В итоге все три рефери отдали победу Батыргазиеву – 99-91, 100-90, 97-93. Россиянин оказался сильнее Фрометы и продолжает двигаться к вершине дивизиона. Альберт хочет сразиться с лучшим – Девином Хейни.