«Я дрался как идиот». Гэтжи недооценил Порье и улетел в нокаут

В ночь на 30 июля одни из главных звёзд не только лёгкого веса, но и всего промоушена UFC Дастин Порье и Джастин Гэтжи проведут реванш, который принесёт победителю пояс BMF и, скорее всего, очередной титульный шанс. Встреча Бриллианта и Хайлайта возглавляет один из самых ожидаемых турниров этого лета — UFC 291.

Пять лет назад Порье с Гэтжи уже встречались в октагоне, но тогда они находились на совершенно разных полюсах. Дастин был бойцом с гигантским опытом выступлений в UFC. К тому бою он подошёл с багажом из 19 поединков в промоушене. В активе Гэтжи было всего два боя в лучшей лиге мира. Шёл он после поражения нокаутом.

Такая значительная разница в опыте не помешала будущим претендентам на пояс BMF закатить яркий и зрелищный поединок. Порье с самого начала боя перебивал Гэтжи в стойке. Джастин несколько раз попытался зайти на ближнюю дистанцию, но мгновенно получал несколько хлёстких ударов в голову и отступал. Работали у Гэтжи, по сути, только высекающие лоу-кики, которые постепенно замедляли Порье. Первые два раунда более опытный Дастин уверенно разбивал соперника, подтверждая тезис о том, что его ударная техника значительно лучше. При этом нельзя сказать, что Гэтжи не атаковал «верхние этажи». Он не работал так же выверенно и технично, как Порье, но тоже сумел донести несколько тяжёлых ударов.

После двух бескомпромиссных пятиминуток лоу-кики Гэтжи принесли свои плоды, и Порье действительно стал испытывать большие проблемы даже просто с тем, чтобы стоять прямо. Джастин пользовался тем, что его соперник сбавил, и забирал третий раунд, но допустил непреднамеренный тычок в глаз Порье, за что лишился балла.

А в четвёртом раунде наступила развязка — такая же яркая, как и сам бой. Гэтжи в самом начале отрезка пошёл в атаку и нарвался на мощный левый боковой, который отправил Джастина в стоячий нокаут. В следующую минуту Гэтжи лишь тщетно пытался уворачиваться от гвоздящих ударов Порье, но Хёрб Дин в итоге остановил избиение. В этом бою Хайлайт и Бриллиант на двоих нанесли 289 акцентированных ударов. Это точно то, что стоит увидеть ещё раз.

«Наш первый бой состоялся пять лет назад, и сейчас это не имеет значения. Тогда я дрался как идиот, но каждый следующий бой не похож на предыдущий. У нас будет 25 минут, это важно. Я не знаю, что именно случится, но готовлюсь к 25 минутам ада, потому что знаю, что дерусь с настоящим зверем», — говорил Гэтжи несколько недель назад.

Порье же считает, что если они с Джастином не стали лучше за пять лет, то всё было зря. Этой ночью у нас есть все основания ждать не менее яркого и кровавого поединка в реванше. По-другому с этими ребятами быть не может.