Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах

В Лас-Вегасе завершился грандиозный турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера в ринге сошлись два непобеждённых боксёра – Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд. На кону стояли все четыре пояса в полусреднем весе.

Каждый из боксёров имел свою историю. Спенс выступал исключительно в полусреднем весе, сумел собрать три чемпионских пояса один за одним и наконец получил возможность выйти на главный поединок в карьере за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем недостающего пояса в его коллекции – Теренсом Кроуфордом.

В отличие от Спенса, Кроуфорд начинал с лёгкого веса, где сумел впервые стать чемпионом мира. Затем Теренс перебрался на категорию выше – в первый полусредний вес. Там Кроуфорд стал королём дивизиона, забрав четыре основных титула и звание абсолютного чемпиона мира. Правда, защищать пояса он не стал, а вновь ушёл на повышение. В полусреднем весе Кроуфорду сразу же удалось завоевать титул чемпиона мира по версии WBO, а после защитить этот титул шесть раз. Бой со Спенсом был для Теренса историческим: никому ещё не удавалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху существования четырёх поясов, и Теренс мог стать первым таким боксёром.

Бой Спенса и Кроуфорда начался с разведки. В стартовом раунде боксёры работали джебом, много двигались. Во втором раунде Эррол стал оказывать давление и напирать на соперника, за что вскоре поплатился. Кроуфорд, будучи отличным контр-панчером, посадил Спенса на пятую точку встречным боковым. Эррол продолжил бой после нокдауна, Теренс предпринял попытки добивания, но гонг сыграл за Спенса.

После перерыва Эррол буквально бросился в атаку, боксёры стали раскрываться. Третий раунд получился очень ярким, было много жёстких разменов, в которых оба доносили удары до цели. Кроуфорд продолжал здорово действовать на контратаках, раз за разом доставая Спенса.

В четвёртом раунде уже Теренс поймал кураж и раз за разом доставал Спенса своими атаками. Тяжело приходилось обладателю трёх поясов, Кроуфорд бил жёстко, работал сериями и попадал. Теренс заметно опережал своего оппонента, был свежее и быстрее. После четвёртого раунда в ринге появился врач, чтобы удостовериться, что Спенс может продолжать бой.

У Эррола совершенно ничего не получалось. Спенс старался напирать, но раз за разом натыкался на встречные атаки Кроуфорда, который полностью контролировал ситуацию и разбирал соперника на части. Периодически Спенс доставал Кроуфорда своими ударами, но в основном это были одиночные удары, с которыми Теренс справлялся.

В шестом раунде Спенс старался работать по корпусу, чтобы замедлить Теренса, но Кроуфорд спокойно держал удар. Ответные джебы от Кроуфорда заставляли публику вздыхать, настолько они были жёсткими и точными.

Эррол не делал никакой работы над ошибками. В седьмом раунде Спенс вновь попёр на Кроуфорда, и вновь нарвался на мощнейшую встречную атаку и оказался в нокдауне. Теренс не стремился добивать соперника после возобновления поединка, он полностью контролировал происходящее в ринге. Под занавес трёхминутки Кроуфорд пошёл в атаку и серией боковых ударов ещё раз отправил соперника на пол. Три нокдауна за семь раундов — не такого мы ждали от этого поединка. Уж слишком хорош был Кроуфорд в этот вечер.

После такого фантастического раунда Теренс стал работать первым номером и явно хотел завершить бой досрочно. Спенс совершенно не понимал, что ему делать и как вести бой. Кроуфорд работал сериями с дистанции, гонял Эррола по рингу и полностью доминировал в поединке. Редкие взрывы от Спенса не приносили ему никаких дивидендов.

В девятом раунде Эррол продолжал получать урон. Эффективность ударов Теренса просто потрясала, Спенс едва стоял на ногах. После очередной из безответных атак от Кроуфорда рефери был вынужден вмешаться в бой и завершить его досрочно. Теренс Кроуфорд — первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях.