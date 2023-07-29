Кроуфорд превзойдёт Канело и Усика? Американец близок к абсолютному величию

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера два непобеждённых американца – Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд – сойдутся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Для Кроуфорда этот бой может стать историческим: в случае победы Теренс будет первым боксёром в эпоху четырёх поясов, кому удастся стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Как и Спенс, Кроуфорд начинал с любительской карьеры, но, в отличие от соперника, невероятных успехов не достиг. Теренс стал призёром чемпионата США и «Золотых перчаток», участвовал в отборе на Олимпийские игры 2008 года. Не сумев пройти квалификацию, Кроуфорд решил перейти в профессионалы.

В чём-то профессиональные карьеры Спенса и Кроуфорда схожи, особенно в начале пути. Теренс мощно стартовал, за первые два года провёл десять поединков и во всех одержал победы. Спустя шесть лет и 22 победных поединка после дебюта Кроуфорд подобрался к первому титулу чемпиона мира в карьере. В Шотландии Теренс единогласным решением судей победил местного чемпиона в лёгком весе Рики Бёрнса и завоевал его титул по версии WBO, а ведь до этого Бёрнс провёл пять успешных защит.

До конца 2014 года Кроуфорд дважды защитил завоёванный титул и решил, что пора двигаться в следующую категорию. Сразу же получив бой за титул чемпиона мира в первом полулёгком весе по версии WBO, Теренс за шесть раундов уничтожил кубинца Томаса Дюлорме и завоевал вакантный пояс, став чемпионом мира во втором весе.

После этого Кроуфорд начал охоту за другими поясами в весе, при этом не забывая проводить обязательные защиты. В июле 2016 года Теренс оказался сильнее непобеждённого украинца Виктора Постола и забрал его пояс по версии WBC. Проведя две защиты, американец получил бой с приставкой «супер» за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе против владельца поясов по версиям IBF и WBA Джулиуса Индонго. Уже в третьем раунде этого поединка Теренс так проверил намибийцу корпус, что Индонго сложился пополам и не смог встать не только под счёт рефери, но ещё и долго после. Кроуфорд одержал фантастическую победу и стал новым абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Интересно, что защищать пояса Кроуфорд не стал и вновь отправился на повышение, на этот раз в полусредний вес. И снова американец сразу же получил титульный бой против обидчика легендарного Мэнни Пакьяо, австралийца Джеффа Хорна. Кроуфорд финишировал соперника в девятом раунде, нанёс ему первое поражение и стал новым чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе. За пять последующих лет Теренс провёл шесть успешных защит и получил шанс войти в историю.

Бой против Спенса – потрясающий шанс для Кроуфорда стать первым абсолютным чемпионом мира в двух весах. Ни Саулю Альваресу, на Александру Усику, ни кому-то другому эта вершина не покорялась, поэтому Теренс находится на пороге уникального события.

На данный момент у Кроуфорда идеальный послужной список – 39 побед в 39 боях, 30 из которых были одержаны досрочно. Интересно, что в полусреднем весе ещё никому не удавалось дойти до судейского решения с Теренсом, всех соперников он финишировал.

О том, чтобы побить рекорд Флойда Мейвезера (50-0), Кроуфорд не задумывается, заявив, что он точно не проведёт ещё столько боёв. Зато в другом компоненте Теренс может раз и навсегда вписать своё имя в историю.