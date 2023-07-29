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Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс, когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

Кроуфорд — Спенс: непобеждённые чемпионы закатят главный бой в истории бокса. LIVE
Сергей Сорокин
Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс
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На кону нолик в графе поражений и целая россыпь поясов.

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. Его украшением станет поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Попытки организовать этот бой велись последние пять лет и наконец-то увенчались успехом. Непобеждённые американцы сразятся за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBA.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс
30 июля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Не началось

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Поединок непобеждённых американцев ждали очень долго:
«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил
«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил
Где смотреть боксёрский вечер с поединком Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс Когда состоится турнир с главным боем Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс Полный кард
Live Сергей Сорокин

Эдди Хирн предсказал победителя в бою Кроуфорд — Спенс

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между двумя непобеждёнными американскими боксёрами, Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Их бой пройдёт в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Отличный бой, я склоняюсь в сторону Теренса Кроуфорда, но они оба невероятны. Я просто смотрю на две вещи. Во-первых, Эррол больше износился. А Кроуфорд невероятно силён духом. Думаю, Теренс победит. Полагаю, он сможет его остановить», — сказал Хирн на канале Seconds Out в YouTube.

11:27 Сергей Сорокин

Спенс оказался тяжелее Кроуфорда в преддверии поединка за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусредней весовой категории между непобеждёнными американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Боксёры прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Спенса составил 66,68 килограмма, а Кроуфорд показал на весах 66,56 килограмма.

11:10 Сергей Сорокин

Теренс Кроуфорд назвал величайшего боксёра всех времён

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) назвал, по его мнению, лучшего профессионального боксёра в истории спорта.

Им оказался чемпион мира в полусредней (до 66,7 кг) и средней (до 72,6 кг) весовых категориях легендарный американец Шугар Рэй Робинсон, на момент завершения карьеры имевший за плечами 201 профессиональный поединок (174 победы, 19 поражений и шесть ничьих).

11:10 Сергей Сорокин

Где смотреть боксёрский вечер с поединком Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.

11:10 Сергей Сорокин

Кроуфорд ответил, хочет ли побить рекорд Мейвезера в боксе

Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) высказался о рекорде соотечественника Флойда Мейвезера, завершившего карьеру с 50 победами без поражений.

«Нет, я никогда не думал о том, чтобы добиться 50 побед без поражений. Это достижение Мейвезера и его рекорд. Я признаю его, и он может оставить его себе. Подерусь ли я ещё 11 раз? Точно нет», – сказал Кроуфорд в эфире CBS Sports Radio.

11:09 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с главным боем Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Турнир состоится в ночь с 29 на 30 июля. Бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом начнётся не раньше 6:00 мск.

11:09 Сергей Сорокин

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.

Не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что всегда болею за него. И я верю, что он победит, не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах», – приводит слова Стивенсона издание Bad Left Hook.

11:08 Сергей Сорокин

Полный кард

  • Эррол Спенс-младший (США) – Теренс Кроуфорд (США). Полусредний вес. Бой за звание абсолютного чемпиона мира;
  • Исаак Крус (Мексика) – Джованни Кабрера (США). Легкий вес. Претендентский бой по линиям WBC и WBA;
  • Нонито Донэйр (Филиппины) – Алехандро Сантьяго (Мексика). Легчайший вес. Бой за титул WBC;
  • Йонис Теллез (Куба) – Серхио Гарсия (Испания). Первый средний вес;
  • Стивен Нельсон (США) – Роуди Монтгомери (США). Второй средний вес;
  • Хосе Салас (Мексика) – Астон Паликте (Филиппины). Второй легчайший вес;
  • Демлер Замора (США) – Николай Бузолин (Россия). Легкий вес;
  • Кевин Вентура (США) – Дешон Пратер (США). Полусредний вес;
  • Ябин Чолле (США) – Майкл Порталес (США). Легкий вес;
  • Джастин Вилория (США) – Педро Пенунури (Мексика). Второй полулегкий вес.
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