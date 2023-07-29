Кроуфорд — Спенс: непобеждённые чемпионы закатят главный бой в истории бокса. LIVE

На кону нолик в графе поражений и целая россыпь поясов.

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. Его украшением станет поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Попытки организовать этот бой велись последние пять лет и наконец-то увенчались успехом. Непобеждённые американцы сразятся за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBA.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.