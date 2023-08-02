«Надеюсь, что весь мир не видел меня голой». Девушка-боец UFC чуть не раздела соперницу

Главным событием минувших выходных в мире смешанных единоборств стал турнир UFC 291. Его открывал женский поединок, в котором сошлись Миранда Маверик и Присцила Кашоэйра. Американка поймала соперницу на рычаг локтя и финишировала, одержав победу. Казалось, ничего особенно примечательного в этом бою не было. Но скандал вспыхнул уже после турнира.

Маверик обвинила Кашоэйру в попытках ведения нечестной борьбы. Миранда заявила, что соперница на протяжении всего поединка пыталась её раздеть: «В какой-то момент с неё уже должны были снять очки. Она держалась за клетку, тыкала в меня пальцами и засовывала их под мой топик. Я заранее предупредила судью, и он хорошо поработал. Я надеюсь, что весь мир не видел меня голой. Видимо, это один из рисков такой профессии. Но из-за такой тактики я выходила на каждый следующий раунд всё более злой».

На одном из повторов поединка действительно видно, как Кашоэйра настойчиво пытается сорвать с Маверик верх. Она буквально вцепилась в топик соперницы и начала оттягивать его в сторону. Миранде повезло, что на телевизионной картинке самые пикантные подробности были закрыты руками спортсменок. Но сама Присцила, судя по лицу, увидела вообще всё. Бразильянка смотрела на открывшуюся картину с изумлением.

Стоит отметить, что в последнее время раздевание в женском боксе и единоборствах становится практически трендом. Одни девушки приходят оголившимися на взвешивания и пресс-конференции, другие делают это после поединков. Но во время боя таких ситуаций раньше не случалось. А ещё абсолютно адекватной выглядит реакция Маверик на случившееся. Видно, что американка обладает высокими моральными принципами. Миранда продемонстрировала, что в своих поединках терпеть такого не намерена.

А следующим соперницам Кашоэйры стоит быть внимательнее и осторожнее. Бразильянка продемонстрировала, что в октагоне для неё хороши все средства. Конечно, победить Маверик Присцила не смогла. Но неприятных ощущений сопернице точно доставила.