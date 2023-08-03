Высмеивал Дацика, но повторяет его путь? Штырков пошёл на странный эксперимент

Болельщики смешанных единоборств постоянно удивляются выносливости Вячеслава Дацика. Он проводил по два поединка за неделю, а в прошлом декабре собирался драться трижды за месяц. Но в итоге всё-таки подвело здоровье. Теперь же проверить себя на прочность решил другой топовый российский боец – Иван Штырков. В 34 года он рискнул устроить себе мощный марафон.
26 августа на «ЦСКА Арене» состоится турнир Hardcore Boxing. В его рамках выступит и Штырков, который совсем недавно дебютировал в боксе. Правда, не очень удачно – Иван уступил Магомеду Исмаилову. Однако выстоял все шесть раундов и проиграл лишь судейским решением. Один из рефери даже отдал Уральскому Халку победу, но два других поддержали Лысого хищника.
Теперь у Штыркова есть прекрасный шанс закрыть поражение. Новым соперником Ивана станет Константин Ерохин по прозвищу Русский Медведь. Он имеет солидный послужной список в MMA – даже выступал в UFC. Всего же Ерохин провёл в смешанных единоборствах 14 поединков, 10 из которых завершились победами. Девять раз Константин отправлял своих соперников в нокаут. Поэтому перед Иваном окажется очень серьёзная оппозиция.
Сам факт поединка не выглядит удивительным – смущает другое. Совсем недавно Штырков рассказал о своём будущем и сообщил, что 22 сентября его ждёт выступление на крупном турнире от RCC MMA. Пока соперник не сообщается. Но появлялись слухи, что организация попытается организовать реванш с Магомедом Исмаиловым. Кроме того, потенциально интересным выглядит и конфликт Ивана с Дациком. Пока они лишь обмениваются грубостями и оскорблениями. Но если представится шанс войти в клетку и выяснить отношения, они им обязательно воспользуются.
4 ноября Штыркова ждёт ещё одно противостояние, но уже по правилам кикбоксинга. И соперник – максимально топовый. Иван будет драться с Владимиром Минеевым. Конечно, на данный момент о его полноценной подготовке речи не идёт. Но сам Уральский Халк держит ситуацию на контроле и старается способствовать организации боя. Штырков сообщил, что не сомневается в проведении поединка, оценивает его вероятность в 100%.
Получается, за 70 дней Иван проведёт три поединка по трём различным видам единоборств. И, видимо, все три соперника будут топовыми, поэтому марафон станет для Штыркова главной проверкой на прочность. А главное, Уральский Халк сможет доказать Дацику, что в плане спортивной выносливости он ничуть не хуже. Может быть, именно после этого мы и увидим столкновение двух этих глыб.
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