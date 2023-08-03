Цзю-младшему «подарили» пояс. С кем дальше будет драться Тимофей?

Всемирная боксёрская ассоциация (WBO) сегодня утром выпустила официальный пресс-релиз, согласно которому действующий чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло лишится своего пояса. Новым обладателем титула станет Тимофей Цзю.

Всё из-за согласия Чарло на поединок с Саулем Альваресом. Вместо того чтобы дать возможность обязательному претенденту в лице Тима, Джермелл побежал в другую весовую категорию.

При этом WBO в какой-то мере идёт навстречу чемпиону: «WBO санкционирует бой Альварес – Чарло, назначенный на 30 сентября 2023 года в Лас-Вегасе. Чарло будет разрешено выйти на ринг в статусе чемпиона WBO, и он будет объявлен чемпионом. После того как Чарло выйдет на ринг в этот день и будет официально представлен как чемпион WBO в первом среднем весе, он потеряет свой статус и признание чемпионом WBO».

Что дальше для карьеры Цзю? После того как он разменяет временный титул чемпиона на постоянный, ему дадут соперника, с которым Тим проведёт первую защиту. Ожидается, что это будет действующий временный чемпион мира по версии WBC Брайан Мендоса. Американец в апреле нокаутировал Себастьяна Фундору и прибрал к рукам пояс.

Есть ещё один нюанс. Всемирный боксёрский совет (WBC) может последовать примеру WBO и лишить Джермелла Чарло ещё одного титула. В таком случае Цзю и Мендоса будут драться в том числе и за постоянный титул чемпиона по версии WBC.

Этот вариант развития событий косвенно подтверждает и отец Тима, Костя Цзю: «Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов».

Винить в таком развитии событий Чарло может только себя. Больше года дивизион живёт сам по себе, потому что абсолютный чемпион простаивает. Да, ему помешала травма руки, но после этого Джермелл тоже не выражал желания возвращаться в ринг и защищать пояса. Однако после того, как Цзю побил Окампо и опять вызвал Чарло, чемпион подал голос. Обозначив желание подраться с Тимофеем, американец вдруг передумал и принял поединок с Саулем Альваресом. Понять Джермелла можно, это куда более громкий поединок, но лишение поясов — абсолютно заслуженное.

Тим по делу получает возможность побороться и за второй пояс, а там недалеко и до очередной попытки затянуть Чарло в ринг и добраться до звания абсолютного чемпиона мира. Есть и вероятность того, что Джермеллу бои в первом среднем весе уже просто не нужны. Есть возможность проводить более выгодные бои и не напрягаться, защищая свои титулы от нападок молодых и амбициозных боксёров.