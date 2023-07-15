Чарло сбежал, а кого тогда бить дальше? Что будет с карьерой Тимофея Цзю

14 мая 2022 года у первого среднего веса (до 69,85 кг) появился новый абсолютный чемпион. Американец Джермелл Чарло финишировал аргентинца Брайана Кастаньо и забрал недостающий пояс по версии WBO. С тех пор дивизион живёт своей жизнью, а чемпион – своей.

Практически сразу было объявлено, что первую защиту всех поясов Чарло проведёт против Тима Цзю. Боксёры начали подготовку, однако за месяц до боя Джермелл получил тяжёлую травму руки и выбыл на неопределённый срок. Тим не стал отсиживаться, дожидаясь возвращения американца. Сначала Цзю разобрался с единственным обидчиком в карьере Чарло – Тони Харрисоном – и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO. А позже провёл защиту временного титула, уже в первом раунде уничтожив мексиканца Карлоса Окампо.

Всё это время Чарло был в тени, лишь изредка вспоминая про Цзю. Но после победы Тима над Окампо и грамотного трэш-тока, который использовал Цзю, абсолютный чемпион завёлся и заявил, что обязательно подерётся с Тимом. Тем более что WBO обязала Чарло провести защиту не позднее 30 сентября.

Однако слова и дела у Джермелла разошлись. Чарло неожиданно договорился о первом в истории мирового бокса поединке между двумя абсолютными чемпионами — против Сауля Альвареса. Конечно, когда тебе предлагают такой бой, отказаться трудно, к Чарло тут вопросов минимум.

Зато вопросы есть ко всем ведущим организациям, поясами которых владеет американец. Почему до сих пор ни одна из них не лишила Чарло пояса? В WBO и WBC уже появились временные чемпионы, а Тим даже успел защитить этот временный пояс, что является нонсенсом. Но Чарло по-прежнему абсолютный чемпион в первом среднем весе, хотя на момент боя с Альваресом простой Джермелла в дивизионе составит почти полтора года.

Есть мнение, что Чарло уже не вернётся в свой вес. Ему 33 года, после боя с Канело он получит такой чек, что можно смело уходить на пенсию, а если он навяжет Саулю близкий бой, то могут поступить и другие выгодные предложения. Смысла защищать пояса в первом среднем весе попросту не будет.

В таком случае титулы американца станут вакантными, а те, кто владеет временными поясами, будут полноценными чемпионами: Тим Цзю по версии WBO, а Брайан Мендоса – по версии WBC. И дивизион заживёт новой жизнью.

Второй номер рейтинга WBO британец Джош Келли поделился в интервью ESPN мыслями о том, что на данный момент именно Цзю является главной целью для всех претендентов. Келли сегодня проведёт поединок против небитого аргентинца Габриэля Корсо, и в случае победы Джош рассчитывает на поединок с Цзю за основной пояс организации.

Келли – британский боец с большим любительским бэкграундом. В активе Джоша есть бронза Европейских игр и победа на чемпионате Англии. В 2016 году британец участвовал в Олимпийских играх, но остановился на стадии 1/8 финала, после чего принял решение перейти в профессионалы. В профессионалах Келли имеет рекорд 13-1-1 и владеет поясом WBO International в первом среднем весе.

На счету Тима Цзю 23 победы в 23 поединках и идеальный послужной список. Тим уже больше года горит желанием стать абсолютным чемпионом мира и делает для этого всё возможное. Если Чарло всё же покинет дивизион и оставит пояса, то путь к абсолюту для Цзю станет длиннее, но при этом – более ценным, так как собирать пояса придётся по отдельности.