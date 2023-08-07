Уайт глупо попался на допинге и сорвал супербой. А теперь пытается остаться чистым

12 августа в Лондоне (Великобритания) должен был состояться поединок британских супертяжеловесов – Энтони Джошуа и Диллиана Уайта. Они планировали провести реванш. Первая битва состоялась в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Но долгожданный поединок сорвался. Виновником этого стал Уайт. И, видимо, Диллиан поставил продолжение своей карьеры под большую угрозу.

Об отмене реванша сообщил топовый промоутер Эдди Хирн. Он рассказал, что получил неприятное сообщение от представителей антидопингового агентства. Уайт не прошёл тестирование на запрещённые препараты. Стоит отметить, что Диллиан не впервые сталкивается с такой проблемой. В итоге бойцу запретили участвовать в поединке, а также отправили всю информацию в Британский боксёрский совет. В ближайшее время может начаться расследование по этому делу.

Сам Диллиан отказался признавать свою вину. И выкатил мощное заявление, в котором попытался сохранить лицо: «Я потрясён и опустошён. Я узнал, что бой отменили, не дав мне доказать свою невиновность. Могу подтвердить без тени сомнения, что я не принимал запрещённые вещества на любом этапе жизни. Я абсолютно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через доказательный процесс без поспешных выводов или осуждения со стороны медиа».

Стоит отметить, что слова Уайта выглядят довольно странно. В 2012 году он уже был дисквалифицирован на два гола за положительный тест на допинг запрещённого жиросжигателя метилгексанеамина. А в 2019 году Диллиан лишился временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) именно из-за проваленного допинг-теста. Тогда в крови спортсмена нашли анаболические стероиды. И если виновность Уайта подтвердится, в ринге мы его больше не увидим. Бойца ждёт длительная дисквалификация.

При этом Джошуа, скорее всего, всё-таки проведёт свой поединок. Его соперником может стать Дерек Чисора. 39-летний британец находится на закате карьеры. В четырёх из пяти последних поединков Дерек проиграл. Он уступил Александру Усику, Джозефу Паркеру (дважды) и Тайсону Фьюри. А единственную победу получилось вырвать у Кубрата Пулева. Менеджер Чисоры сообщил, что его клиент изначально знал про всю ситуацию Уайта, поэтому активно готовится выйти в ринг с Джошуа.

Для Энтони поединок с Дереком выглядит прекрасным вариантом. Джошуа может окончательно оправиться от двух поражений от Усика и даже замахнуться на трилогию. А вот будущее Уайта теперь выглядит туманным. Если виновность Диллиана действительно докажут, дисквалификация будет длительной. А для карьеры 35-летнего боксёра это выглядит настоящим приговором.