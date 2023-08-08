«Вы заставили меня так поступить». 26 лет назад состоялся главный бой в карьере Роя Джонса

21 марта 1997 года Рой Джонс утратил титул в скандальном поединке с Монтеллом Гриффином. Тогда в довольно сложном поединке чемпион двумя мощными ударами отправил соперника на канвас. Проблема была в том, что за мгновение до этого Гриффин присел на одно колено, что должно было послужить поводом для судьи начать отсчитывать нокдаун. Этого не произошло, и Джонс добил Монтелла.

Гриффин тогда отрицал возможную симуляцию, а рефери поединка Тони Перес признавался, что просто снял бы очко с Роя, если бы его соперник продолжил бой.

Рой Джонс-младший — Монтелл Гриффин, 21 марта 1997 года Фото: Focus on Sport/Getty Images

«Рой Джонс не отправлял меня в нокдаун, я сел на колено сам. Он ударил меня в тот момент, когда я садился на колено, а затем ударил ещё раз. Дисквалификацию он заслужил», — спустя годы признавался Гриффин.

Для Джонса всё было понятно ещё тогда: «Был ли нокдаун у Гриффина? А какая разница, если рефери не вмешался? Это его обязанность. Гриффин не падал в нокдаун, а уходил от моих ударов. Он не был на полу, он поднимался. Он не был в нокдауне. Рефери должен был вмешаться, если он считал, что был нокдаун. Раз он не вмешался, я имел право действовать так, как считал нужным в том эпизоде».

По сей день нет общего мнения, заслуживал ли Рой дисквалификацию или всё же получил наказание по делу? Однако факт в том, что вокруг того боя поднялась большая шумиха. Джонса обвиняли в неспортивном поведении, Гриффина называли трусом, судье, конечно, тоже досталось. Монтелл под давлением общественности дал согласие на незамедлительный реванш, который состоялся в ночь на 8 августа 1997 года, ровно 26 лет назад.

Рой Джонс прибыл на бой в смокинге, что многие сочли посылом окружающим: «Я джентльмен в ринге». Гриффин, к слову, на реванш выходил без тренера Эдди Фатча, который и помог ему подобрать подходящий геймплан на первый поединок.

Джонс, злой на весь мир после первого поединка, с первых секунд рванул в атаку и мощным левым хуком отбросил Монтелла к канатам, вынудив рефери открывать счёт уже через 30 секунд после начала боя. Гриффин поднялся, но экс-чемпион уже не сбавлял оборотов. К концу раунда ещё один тяжёлый удар Роя нашёл голову соперника, и тот вновь улетел на настил. Только подняться уже не смог. Джонс вернул себе титул в максимально убедительной манере.

После боя Рой объяснил, почему так безжалостно обошёлся с соперником: «Это вы все заставили меня так поступить, я этого не хотел. Меня всегда занимал процесс поединка, и я никогда не стремился к быстрому исходу. Но сегодня было необходимо, чтобы я таким жестоким образом доказал вам всем, что я лучший боксер мира, и мне это удалось».

После того поражения Гриффин, по сути, не оправился. В дальнейшем он ещё несколько раз добирался до титульных поединков, но пояс уже не завоевал. А Джонс, в свою очередь, доминировал в полутяжёлом весе, став в итоге абсолютным чемпионом мира. Более того, в 2003 году он взял титул ещё и в тяжёлом весе.