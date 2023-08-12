UFC грозит беда? 1200 бойцов подали в суд и хотят полтора миллиарда долларов!

Кажется, у главного ММА-промоушена планеты серьёзные проблемы. Против лиги UFC поступил коллективный иск от её бывших участников, и иск этот был официально зарегистрирован в суде. Как сообщает издание Sportskeeda, юридические действия начались ещё в далёком 2014 году, но до полноценного иска добраться удалось только сейчас.
«Группа бойцов подала в суд на UFC, заявив, что организация использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке, и она злоупотребляла этим. В результате на протяжении многих лет бойцам сильно недоплачивали», — заявил спортивный юрист Эрик Магракен.
На протяжении почти десяти лет адвокаты, спортивные юристы и профсоюз бойцов собирали доказательства, и лишь в 2023 году коллективный иск от группы бойцов был зарегистрирован в суде. И это не просто группа из пяти-десяти человек: предполагается, что в деле участвуют не менее 1200 спортсменов! А общая сумма требуемой компенсации может достигнуть полутора миллиарда долларов.
«Это действительно убийственные причины, которые обнародовал суд. Они нашли множество доказательств того, что UFC прибегал к безжалостным и принудительным методам», — продолжил Эрик Магракен.
В частности, речь идёт о трёх моментах. Первое, в чём обвиняют бойцы лигу – жёсткие контракты. Бойцы UFC подписывают эксклюзивные договоры, по которым им нельзя выступать нигде, кроме организации. Исключение только одно – Конор Макгрегор, но у него с лигой собственные «семейные» отношения. Все остальные могут биться только в UFC и получать столько, сколько прописано в договоре. Не нравится – можешь уходить. Как, например, сделал Фрэнсис Нганну.
Второе, собственно, вытекает из первого – из-за эксклюзивных контрактов бойцы становятся заложниками организации, скованными обязательствами. У всех есть семьи, и спортсмены понимают, что их карьеры недолговечны, особенно в таких жёстких видах спорта, как смешанные единоборства. И все хотят зарабатывать. Но бойцы UFC ограничены лишь октагоном лиги и не имеют никаких других возможностей заработать, например в боксе или в другой лиге.
И третья претензия к UFC заключается в том, что организацию обвиняют в покупке промоушенов-конкурентов. И да, это ни для кого не секрет, но суд, по словам Эрика Магракена, установил, что UFC покупала не с целью сделать свой продукт лучше, а с целью ограничить бойцам свободу и свести выбор на рынке единоборств практически к минимуму. Напомним, ранее лига UFC выкупила такие организации, как WFA, WEC, Pride и Strikeforce.
По всей видимости, дело будет рассматриваться очень долго, хотя бы из-за огромного количества вовлечённых людей. Но пока претензии, которые озвучил Эрик Магракен, звучат как-то не слишком убедительно.
Эксклюзивные контракты – условие лиги. Если боец хочет выступать в UFC, то должен играть по правилам организации. В этом плане варианты у спортсмена есть, он вполне может уйти в условные Bellator или PFL, где есть возможность совмещать выступления с поединками в других организациях.
А что касается покупки других организаций, то это часть бизнеса. У других промоушенов были проблемы с финансами, поэтому их покупала UFC. Как распоряжаться приобретёнными активами – дело нового владельца.
Поэтому то, что суд официально зарегистрировал иск огромного количества бойцов – это победа сообщества спортсменов. Но она далеко не окончательная: получить компенсацию от UFC и Даны Уайта будет крайне сложно. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
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