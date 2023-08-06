«Кори Сэндхагомедов». В дивизионе Петра Яна и Умара новый претендент на титул

Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген в ночь на 6 августа одержал уверенную победу над Робом Фонтом и стал объектом шуток в социальных сетях. Причиной тому стал стиль, в котором американец добился успеха.

Сэндхаген — базовый ударник, обладающий внушительным арсеналом самых разнообразных ударов. Кори использует и колени в прыжке, и удары с разворота, и локти, и демонстрирует бокс достойного уровня. С таким бэкграундом от него ждали яркой зарубы с другим ударником, но в итоге Сэндхаген буквально затаскал своего соперника по октагону. Больше 19 минут контроля — как вам такое?

«Кори Сэндхагомедов», — отреагировали на победу болельщики. Однако тот факт, что Кори успешно подключил борьбу, должен быть оценён по достоинству. Мы знаем достаточно примеров, когда базовые борцы по ходу карьеры подтягивают ударную технику до приемлемого уровня, но крайне редко это работает в обратную сторону. Как правило, ударники лишь обучаются самым простым техникам. Сэндхаген — другое дело. Кори потерпел всего одно досрочное поражение в UFC, позволив Алджамейну Стерлингу себя задушить. Впереди ещё были неудачи в боях с Петром Яном и Ти Джеем Диллашоу. После этого американец плотно взялся за борьбу и научился достойно защищаться от тейкдаунов.

В бою с Марлоном Верой в марте этого года Сэндхаген показал новый уровень и продемонстрировал, что теперь может угрожать соперникам и тейкдаунами. Кори несколько раз перевёл эквадорца, и каждый раз это приносило ему пользу. Итогом стала очередная победа. Ещё один важный аспект, в котором Сэндхаген стал значительно лучше — умение выстроить правильный геймплан. Американский боец чередует атаки по разным этажам, смешивает борьбу и ударку и уже выглядит универсалом очень высокого уровня. Кори умно задействует проходы в ноги, применяя их против базовых ударников, которым тяжело в партере. Это буквально новая, улучшенная версия того бойца, которого мы знали.

Конкретно в бою с Фонтом у Сэндхагена была ещё одна причина часто лезть в борьбу и меньше застаиваться в стойке: «В последнее время у меня было немало проблем с локтем. Также в первом раунде я порвал себе трицепс. Я понимаю, что вы можете меня букать, потому что в поединке было много борьбы. Мне пришлось вести бой именно таким образом, извините. Теперь я, видимо, борец».

Стоит отметить, что при всём этом Сэндхаген остаётся любимцем фанатов по всему миру хотя бы за то, что не боится принимать даже неудобные и невыгодные бои. На прошедшем турнире его соперником должен был стать Умар Нурмагомедов. Кори принял поединок с человеком, который даже не входит в десятку рейтинга легчайшего веса. А объяснил это решение он очень просто: «Есть много разговоров на тему того, зачем я согласился на этот бой. Так вот, у меня были две причины, чтобы принять этот бой. Во-первых, Умар Нурмагомедов — великий боец, и мне незачем становиться чемпионом мира, если я ещё не лучший в мире. Так что Умар бросил мне вызов, я его принял. А во-вторых, потому что я зверь, вот почему».

Сэндхагена критиковал Шон О’Мэлли, но ему Кори тоже нашёл что ответить: «Стратегия О’Мэлли — сразиться с самым слабым парнем за большие деньги. Всё сводится к бизнес-решениям. Я не понимаю подобный тип мышления. Для меня подобный менталитет — это слабость. Такой менталитет разрушает спорт».

Теперь Сэндхаген идёт за титулом. Либо он станет соперником победителя боя Стерлинг — О’Мэлли, либо будет драться за вакантный титул, если Алджамейн поднимется в весе. И это будет абсолютно заслуженно.