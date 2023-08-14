Дагестан или Москва? На чемпионате России по боксу будут биться за миллионы

С 18 по 26 августа в Хабаровске состоится чемпионат России по боксу. Город принимает национальное первенство впервые за 10 лет. Лучшие спортсмены страны сойдутся в рингах гостеприимной «Платинум Арены». Они разыграют 52 медали в 13 весовых категориях. Чемпионат России традиционно вызывает большой интерес, поскольку собирает в одном месте лучших молодых талантов и самых мастеровитых боксёров.

В самом Хабаровске с большим воодушевлением восприняли новость о том, что именно им доверено принимать такое масштабное событие. Об этом рассказал главный тренер по боксу Дальневосточного федерального округа, олимпийский чемпион Вячеслав Яновский: «Конечно, мы будем использовать опыт и наработки 2013 года. Я был в этом году на чемпионате России среди мужчин в Чите, и там всё прошло на высшем уровне. Но в Хабаровске мы хотим сделать ещё более грандиозное мероприятие».

Сборные регионов уже успели определиться с составами, в которых действительно можно найти много ярких имён. Например, лидером Челябинской области является многократный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира Эдмонд Худоян. Именно он поведёт за собой партнёров, будет главным претендентом на золото в своей весовой категории.

К слову, челябинские спортсмены поедут на турнир в качестве одних из главных фаворитов. Очень много ожиданий от хабаровчан, которые выступят на своей территории, при оглушительной поддержке домашних трибун. Всегда особняком противостояние Москвы и Дагестана. В этом году составы действительно топовые, поэтому предсказать итоговый расклад сил в каждой весовой категории крайне непросто.

Основная мотивация боксёров – медали, ради которых они и готовы положить на кон всё. Но, помимо этого, будет разыгран солидный призовой фонд. Федерация бокса России старается поощрять спортсменов, давать им реальную возможность для дальнейшего развития. В 2022 году боксёры получили по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей. Новый призовой фонд пока не оглашён, но обидеть спортсменов организаторы не должны.

С 18 по 26 августа в Хабаровске будет очень жарко. Чемпионат России по боксу является событием грандиозным, очень ожидаемым. Основное внимание будет приковано к уже состоявшимся спортсменам. Но нет никаких сомнений, что национальное первенство раскроет и большое количество новых талантов. И именно им в будущем предстоит представлять честь страны на международных стартах.