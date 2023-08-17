Звезда боевиков против российского политика. Где смотреть бой Олег Тактаров — Джефф Монсон

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдёт очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном событии вечера сойдутся российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон. Поединок изначально планировался на 4 августа, но позднее было принято решение о переносе. Впрочем, опытных бойцов это не смущает, и они готовы выступить.

Бой пройдёт по правилам бокса. А по словам известного промоутера Владимира Хрюнова, формат поединка предполагает три раунда по две минуты. Старт самого турнира запланирован на 23:00 мск. В главном событии вечера встретятся Вячеслав Дацик и Оли Томпсон.

Прямая трансляция боя

Прямую трансляцию соревнования проведёт телеканал «РЕН ТВ«. На «Чемпионате» пройдёт текстовая онлайн-трансляция, где будут освещены самые интересные события предстоящих боёв.

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Материалы о турнире

Прогноз на бой Олег Тактаров — Джефф Монсон

Сами бойцы уже высказались о предстоящем поединке.

«Последние три месяца тренируюсь каждый день. Ещё даже до официального подтверждения боя я очень много боксировал. Думаю, что я быстрее и сильнее Тактарова. Я смогу нанести ему урон», — сказал Монсон «Спорт-экспрессу».

«Что мне Монсон? Я спарринговал с теми, кого он учил. Я выигрывал у тех, кто его учил — у легенд спорта. Понятно, что можно устать, но не думаю, что за шесть минут устану. Это не тот срок, чтобы устать. Пару часов — да, могу устать. Он, может, и три часа сможет фигачить, но я — уже пару», — цитируют Тактарова «Известия».

Известный российский боец ММА Иван Штырков предположил, что у Монсона будет преимущество за счёт того, что он меньше простаивает.

«У Монсона есть практика, Тактаров давно не выходил. Но Олег говорит, что каждый день на спорте. Послушаешь, столько он бежит, столько подтягивается, отжимается и молодых борет. Мы знаем, что Монсон себя держит в хорошей мышечной форме. Есть зарядики на поддержание хорошего гормонального уровня. В этом он толк знает, и он крепкий. Он же дрался с Вячеславом Дациком и держит удар. Крепкий дядька. Поэтому, если Олег Тактаров не подключит гормональную терапию, ему будет сложно», — заявил Штырков MMA.Metaratings.ru.