Александр Усик – Даниэль Дюбуа: вместо боя века – драка с дерзким британцем. LIVE

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. В его главном событии в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Соперники сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжёлом весе. Изначально Александр вёл переговоры с Тайсоном Фьюри. Но стороны так и не смогли достичь соглашения по условиям, поэтому вынуждены были отказаться от поединка.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Майк Тайсон забавно ответил на вопрос о фаворите поединка Усик — Дюбуа
Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика», — сказал Тайсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.
Где смотреть турнир с главным боем Усик – Дюбуа
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
«Иду побеждать. Я супертяжеловес, а он крузер». Дюбуа – о бое с Усиком
Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат титулы WBA Super, WBO и IBF.
«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.
Когда пройдёт турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа
26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. Он начнётся начнется в 20:00 по московскому времени.
Олимпийский чемпион дал совет Дюбуа, как победить Усика
Британский ветеран, олимпийский чемпион Харрисон Одли высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
«Ты можешь победить Усика (точно так же, как я победил Лезина) за счёт грамотного давления. Нельзя просто идти вперёд и наносить удары. Нужно лишить соперника его сильных сторон. Кроме того, необходимо добавить обманные движения, убрать его джеб, наносить удары по корпусу, бёдрам и рукам, и делать это в высоком темпе. Нужно большое количество джебов. Так, чтоб его зрительный контроль ухудшился», — написал Харрисон у себя в социальных сетях.
Кард турнира Усик – Дюбуа
- Александр Усик — Даниэль Дюбуа;
- Денис Беринчик — Энтони Йигит;
- Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз;
- Александр Соломенников — Петр Гудель;
- Ярослав Харциз — Конрад Чайковский.
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