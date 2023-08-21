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Александр Усик – Даниэль Дюбуа, где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард боксёрского вечера, кто фаворит

Александр Усик – Даниэль Дюбуа: вместо боя века – драка с дерзким британцем. LIVE
Сергей Сорокин
Александр Усик – Даниэль Дюбуа
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На кону все пояса и звание первого номера P4P.

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. В его главном событии в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Соперники сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжёлом весе. Изначально Александр вёл переговоры с Тайсоном Фьюри. Но стороны так и не смогли достичь соглашения по условиям, поэтому вынуждены были отказаться от поединка.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Александру нужен совсем другой бой:
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Где смотреть турнир с главным боем Усик – Дюбуа Когда пройдёт турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа Кард турнира Усик – Дюбуа
Live Сергей Сорокин

Майк Тайсон забавно ответил на вопрос о фаворите поединка Усик — Дюбуа

Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика», — сказал Тайсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

10:06 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Усик – Дюбуа

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

10:05 Сергей Сорокин

«Иду побеждать. Я супертяжеловес, а он крузер». Дюбуа – о бое с Усиком

Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком, которому принадлежат титулы WBA Super, WBO и IBF.

«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.

10:05 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир с главным боем Александр Усик – Даниэль Дюбуа

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. Он начнётся начнется в 20:00 по московскому времени.

10:04 Сергей Сорокин

Олимпийский чемпион дал совет Дюбуа, как победить Усика

Британский ветеран, олимпийский чемпион Харрисон Одли высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Ты можешь победить Усика (точно так же, как я победил Лезина) за счёт грамотного давления. Нельзя просто идти вперёд и наносить удары. Нужно лишить соперника его сильных сторон. Кроме того, необходимо добавить обманные движения, убрать его джеб, наносить удары по корпусу, бёдрам и рукам, и делать это в высоком темпе. Нужно большое количество джебов. Так, чтоб его зрительный контроль ухудшился», — написал Харрисон у себя в социальных сетях.

10:02 Сергей Сорокин

Кард турнира Усик – Дюбуа

  • Александр Усик — Даниэль Дюбуа;
  • Денис Беринчик — Энтони Йигит;
  • Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз;
  • Александр Соломенников — Петр Гудель;
  • Ярослав Харциз — Конрад Чайковский.
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