Александр Усик – Даниэль Дюбуа: вместо боя века – драка с дерзким британцем. LIVE

На кону все пояса и звание первого номера P4P.

26 августа на стадионе «Вроцлав» в Польше состоится боксёрский вечер. В его главном событии в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Соперники сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжёлом весе. Изначально Александр вёл переговоры с Тайсоном Фьюри. Но стороны так и не смогли достичь соглашения по условиям, поэтому вынуждены были отказаться от поединка.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.