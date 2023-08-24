Британский Динамит сотворит сенсацию? Где смотреть бой Усик — Дюбуа

Дата и время турнира с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа

26 августа во Вроцлаве (Польша) пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии вечера сойдутся действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF IBI и The Ring Александр Усик и 25-летний британский боксёр Даниэль Дюбуа. Напомним, изначально чемпион планировал провести бой с Тайсоном Фьюри, который владеет поясом WBC, но стороны не согласовали условия.

Турнир стартует в 20:00 мск. Главный поединок начнётся не раньше полуночи.

Прямая трансляция боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Прямой эфир турнира с главным боем Усик — Дюбуа будет показан на платформе TNT Sports и ESPN+. В России поединок транслироваться не будет.

Полный кард турнира с главным боем Усик — Дюбуа

Александр Усик — Даниэль Дюбуа;

Денис Беринчик — Энтони Йигит;

Дмитрий Митрофанов — Хамса Шираз;

Александр Соломенников — Пётр Гудель;

Ярослав Харциз — Конрад Чайковский.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Усик — Дюбуа

Британский боксёр-тяжеловес, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс высказался о предстоящем поединке.

«Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него. У Дюбуа не получится его ударить — он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто [здорово] двигается. Усик будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадёт в него, но я не считаю этот шанс реальным», — сказал Джойс Talksport.

Также прогнозом поделился бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй.

«Дюбуа не показал в своих боях ничего, чтобы можно было предположить его потенциальную победу. У него были большие проблемы, он трижды упал [в последнем бою против южноафриканца Кевина Лерены]. Он смог выиграть, но Усик — совсем другая оппозиция.

Усик зарекомендовал себя и доказал в противостоянии с большим и сильным нокаутёром в лице Джошуа, что способен переживать навал. Хотя Дюбуа молод и свеж, а молодёжь никогда нельзя сбрасывать со счетов. Однако ему нужно сделать то, чего он не делал раньше», — сказал Хэй в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Дюбуа считается андердогом, но при этом он выглядит вполне уверенным в своих силах.

«Знаете, здорово быть в статусе андердога. Давление есть, но я не придаю ему большого значения. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь — просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло моё время. Я иду, чтобы победить. Всё просто», — сказал Дюбуа на канале Boxing Social в YouTube.