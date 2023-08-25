Хабибу предлагали вернуться ради исторического боя. Но Орёл потребовал слишком многого

В июле этого года стало известно, что легендарный канадский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер планирует принять участие в турнире по грэпплингу. Соревнование проводится, по сути, в согласии с UFC и даже будет транслироваться на Fight Pass, поэтому было логично ждать, что и соперник в поединке будет именитый.

Речь изначально шла о Хабибе Нурмагомедове. Это был первый вариант, о котором спросили Сен-Пьера. Канадец сразу дал понять, что такое развитие событий маловероятно, но не отрицал, что ему это интересно. Тогда же вспомнили об одном из постов Хабиба в социальных сетях, когда он анонсировал в июле новости, не связанные с ММА.

К слову, тренер Орла Хавьер Мендес сразу усомнился в том, что схватка возможна: «Я не думаю, что Хабиб согласится бороться с Сен-Пьером, так как сейчас он старается уделять максимум времени семье. А любой вызов он принимает всерьёз, так что пришлось бы концентрироваться на подготовке. Он не сможет отнестись к такому бою спустя рукава, поэтому я не жду этой схватки. Но я не обсуждал это с Хабибом. Для Сен-Пьера вряд ли есть соперник лучше. При этом Хабиб постоянно тренируется и борется, но не для боя. Он показывает свой уровень молодёжи, и любой боец из его команды прекрасно борется, потому что тренируется у Хабиба, которого воспитал его отец».

Так или иначе, поединок двух легенд так и не состоится. Во всяком случае, не в этот раз. Соперником Сен-Пьера станет другой известный боец Демиан Майя. А вот австралиец Крейг Джонс, тренирующий Алекса Волкановски и известный своими успехами в грэпплинге и джиу-джитсу, поделился инсайдом: «Я общался с ребятами из UFC Fight Pass, и они пытались спросить у меня о соперниках для Сен-Пьера, подкинуть идеи. И я понятия не имел, кого назвать… Очевидно, я назвал Хабиба. Насколько я помню, они сказали, что Хабиб хотел $ 5 млн за матч по грэпплингу. И я подумал: «Вау». Очевидно, он дорого себя оценивает».

$ 5 млн за схватку по грэпплингу — весьма солидный гонорар, даже несколько завышенный. Будь это поединок по ММА, вопросов было бы куда меньше. Все хотели увидеть бой Хабиба с Сен-Пьером, и такие траты легко могли окупиться.

Но мог ли выдвигать такие условия Нурмагомедов? Пожалуй, причины на это есть. Если мы вернёмся на несколько лет назад, то увидим, что по различным инсайдам Хабиб за последние три боя в UFC заработал $ 14 млн только базовыми гонорарами. По $ 6 млн российский боец получил за бои с Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Однако, опять-таки, это цифры без различных бонусов, отчислений с PPV и спонсорских выплат.

Орёл, по сути, запрашивает свой базовый гонорар за возвращение в спорт. Но это схватка по грэпплингу. В своё время Сен-Пьер получил $ 2,5 млн гарантированно, когда вернулся в UFC. А это было возвращение доминирующего чемпиона, ещё и в бою за титул в другой весовой категории. В случае Хабиба это грэпплинг, совершенно другие вводные.

Как болельщикам нам, безусловно, жаль, что эта встреча сорвалась. Хабиб по-прежнему уверен, что может победить любого соперника, и хотелось бы увидеть это хотя бы в грэпплинге. А камбэк Орла точно мог принести организации огромные деньги, которые не принесёт ни один номерной турнир этого года.