Старики-разбойники. Олейник и Харитонов удосрочили соперников меньше чем за раунд

26 августа сразу два ветерана смешанных единоборств Сергей Харитонов и Алексей Олейник решили напомнить публике о себе. Десантник выступил во Владивостоке на турнире по современному панкратиону MFP 241, где его соперником стал бразилец Роджерс Соуза. А Олейник, в свою очередь, дебютировал в боксе поединком с Тагиром Дзоблаевым.

Бой Харитонова состоялся ещё днём. Несмотря на то что наш боец простаивал больше полутора лет, конкуренции как таковой со стороны Соузы он не получил. Сергей с первых минут боя был нацелен на досрочный финиш, и всё завершилось избиением уже в первом раунде. В одном из эпизодов Сергей серьёзно потряс соперника, донеся силовой джеб точно в подбородок. Харитонов сразу пошёл добивать Роджерса на канвасе, но тому удалось выстоять. Впрочем, ненадолго. Все последующие атаки россиянина бразильский боец ловил строго лицом и через несколько секунд вновь оказался на настиле. На этот раз Десантник забил Тигра и оформил победу на отметке 3 минуты и 52 секунды.

Уверенное и триумфальное возвращение Харитонова вознаградили чемпионским поясом и Кубком губернатора Владивостока. Сергей останавливаться не намерен. Соуза стал для него лишь трамплином к камбэку, а уже в сентябре россиянин сразится с ещё одним представителем Бразилии Тьяго Кардосо в рамках турнира MMA Series. Тут уже ожидается более серьёзный уровень конкуренции.

Позднее, в ночь на 27 августа, Алексей Олейник, известный своими выступлениями в различных промоушенах по смешанным единоборствам, включая UFC, дебютировал в боксе. Соперником 46-летнего ветерана стал Тагир Дзоблаев, для которого выступления в боксе тоже в новинку.

Изначально было заявлено, что бой будет восьмираундовым. Впрочем, Олейника такой расклад не устроил, и он с самого начала боя начал активно напирать на соперника и плотно попадал по голове Дзоблаева. В итоге Тагир оказался на канвасе уже спустя 25 секунд после старта поединка. Рефери давал бойцу время подняться, но он этого сделать не смог. Всего 34 секунды хватило Олейнику, чтобы досрочно финишировать соперника в дебютном боксёрском поединке.

Несмотря на триумфальное начало карьеры в боксе, Алексей не намерен оставлять и смешанные единоборства: «Я планирую в конце этого года подраться по MMA. Не буду сейчас говорить, где и когда. Но, вероятнее всего, в России. Сейчас ведём переговоры. Если мы подпишем контракт, то я всё расскажу. А по боксу… Надо сейчас немного переварить, переговорить. И потом подумать о своём следующем поединке».

Радует, когда заслуженные ветераны успешно выступают и радуют своих болельщиков, а не терпят неприятные поражения. К примеру, Иван Штырков свой бой вчера провёл неудачно. Ну а Харитонов и Олейник теперь получили заряд уверенности и обещают, что появятся на публике как минимум ещё раз.