Экс-чемпион UFC вляпался в скандал в России. Пытался устроить драку и перевернул диван

2 сентября в Краснодаре пройдёт турнир АСА 162, главным событием которого станет бой Биберта Туменова и американца Лэнса Палмера, который известен своими выступлениями в PFL, где даже становился чемпионом.

Для Палмера это первый бой на территории России, и по такому случаю он взял с собой друга, бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарбрандта. Сейчас экс-обладатель титула переживает не лучший период своей карьеры, но тем не менее его приезд привлёк больше внимания, чем предстоящий турнир. У Коди сразу начали брать мини-интервью и пригласили на подкаст АСА, где всё неожиданно закончилось конфликтом и потасовкой с Бибертом Туменовым.

Началось всё с того, что российский боец, отвечая на вопросы, заявил, что ещё придёт за головой Гарбрандта. Экс-чемпион отреагировал просто и назвал Туменова «клоуном». Позднее, по ходу подкаста бойцы ещё вернулись к этой теме. Туменов рассуждал о своих преимуществах в стойке, Гарбрандт высмеивал уличный стиль ведения боя Биберта и заявлял, что россиян обещал ему оторвать голову, но не предпринимает никаких действий, когда он оказался рядом. На этом фоне и началась потасовка, по ходу которой оппоненты успели даже диван перевернуть. В итоге, конечно, ситуация разрешилась там же, в студии, а Туменов указал Коди, что это в США тот может называть кого-то клоуном, а в России придётся за это отвечать. Не сказать, что конфликт сразу погас. Гарбрандт посмеивался, спрашивал, почему Биберт так зол, а тот отвечал ему неприличными жестами.

Там же, во время подкаста бойцы сначала договорились о спарринге по боксу, а затем опять начали обсуждать стили друг друга, просто забыв о существовании Палмера, который вообще никому не был интересен в студии. Всё внимание сосредоточилось вокруг Туменова и Гарбрандта, а также возможности свести их в клетке.

«Назвав меня клоуном, должен был понимать, что я это не оставлю просто. В итоге на подкасте он сказал, что попросит Дану Уайта, чтобы он его отпустил на один бой со мной в ACA. Да ещё самое интересное — после боя договорился на спарринг по боксу», — после написал Туменов на своей странице в социальных сетях.

Весьма маловероятно, что Гарбрандта кто-то отпустит в АСА даже на один бой. К тому же совсем недавно он снимался с поединка на UFC 292 из-за травмы спины, так что слабо верится, что он готов даже на спарринг. Зато точно можно утверждать, что Биберт действует логично и грамотно раскручивает своё имя на фоне конфликта со звёздным бойцом. Так можно напроситься и в UFC. К таким высотам Туменов ещё не подбирался, но вот его брат Альберт выступал в лучшем ММА-промоушене и был уволен после восьми боёв с рекордом 5-3. Так что Биберту есть к чему стремиться, но впереди Палмер. Ни к чему заглядывать ему за спину.

Ну и в АСА, к слову, тоже наверняка рады, что приезд Гарбрандта оказался таким ярким. Ещё один небольшой шаг к закреплению статуса лучшей лиги в России.