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ACA 161: Гасанов – Абдурахманов, Пономарёв – Вахаев, где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира

ACA 161: Вахаев ткнул Пономарёва кулаком в лицо. Гигант намерен отомстить в октагоне. LIVE
Сергей Сорокин
Пономарёв – Вахаев
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А ещё турнир порадует сразу шестью противостояниями в рамках Гран-при.

Сегодня, 11 августа, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится турнир ACA 161. В соглавном бою подерутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально поединок должен был пройти на ACA 160. Однако было принято решение перенести его. В главном поединке вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону будет стоять титул чемпиона АСА в среднем весе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть АСА 161 Когда начало турнира ACA 161 Полный кард турнира ACA 161
Live Сергей Сорокин

Экс-чемпион промоушена Хабиба Нурмагомедова рвётся в элиту ACA

Поединок между экс-чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым и российским бойцом Эльханом Мусаевым состоится в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе на ACA 161.

10:27 Сергей Сорокин

Ещё один дебют. В Гран-при врывается Асатрян

Российский боец, экс-чемпион AMC Fight Nights Вартан Асатрян дебютирует 11 августа с четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе с представителем Таджикистана Азамом Гафоровым.

10:07 Сергей Сорокин

Пономарёва ждёт фантастический дебют!

Экс-чемпион AMC Fight Nights, гигант весом 140 кг Григорий Пономарёв дебютирует в ACA и в первом же бою столкнётся с экс-чемпионом лиги Мухаматом Вахаевым. В этом поединке определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжёлом весе.

10:06 Сергей Сорокин

Где смотреть АСА 161

Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

10:06 Сергей Сорокин

Гасанов и Абдурахманов устроят разборку в главном бою

В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула в бою с экс-чемпионом организации Саламу Абдурахмановым. Победитель боя продолжит полуфинальный путь в «восьмёрке» Гран-при. Учитывая характер спортсменов, со-главный бой обещает быть максимально резонансным.

10:06 Сергей Сорокин

Когда начало турнира ACA 161

Турнир ACA 161 состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой». Его старт запланирован на 15:30 по московскому времени.

10:06 Сергей Сорокин

Сразу шесть боёв Гран-при ACA пройдут 11 августа в Москве

Лига ACA 11 августа проведёт один из самых ожидаемых болельщиками турнир. В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на ACA 161 пройдут сразу шесть боёв в Гран-при различных весовых категорий.

10:06 Сергей Сорокин

Полный кард турнира ACA 161

  • Магомедрасул Гасанов – Саламу Абдурахманов;
  • Мухумат Вахаев – Григорий Пономарёв;
  • Азам Гафоров – Вартан Асатрян;
  • Фаридун Одилов – Вагнер Прадо;
  • Магомед Бибулатов – Важа Циптаури;
  • Абдул-Рахман Джанаев – Крис Ханикатт;
  • Имран Букуев – Руслан Абильтаров;
  • Джосиел Силва – Рустам Керимов;
  • Давлатманд Чупонов – Глеб Хабибуллин;
  • Юнус Евлоев – Руан Перейра;
  • Черси Дудаев – Линкольн Энрике;
  • Анис Екубов – Рустамбек Асылбек;
  • Джамбулат Селимханов – Джаддал Алибеков;
  • Тойчубек Данияр Уулу – Мхитар Барсегян;
  • Сулим Баталов – Абдул-Хамид Давлятов;
  • Солех Хасанов – Азамат Джигкаев.
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