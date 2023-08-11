ACA 161: Вахаев ткнул Пономарёва кулаком в лицо. Гигант намерен отомстить в октагоне. LIVE

Сегодня, 11 августа, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится турнир ACA 161. В соглавном бою подерутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально поединок должен был пройти на ACA 160. Однако было принято решение перенести его. В главном поединке вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону будет стоять титул чемпиона АСА в среднем весе.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Экс-чемпион промоушена Хабиба Нурмагомедова рвётся в элиту ACA
Поединок между экс-чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым и российским бойцом Эльханом Мусаевым состоится в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе на ACA 161.
Ещё один дебют. В Гран-при врывается Асатрян
Российский боец, экс-чемпион AMC Fight Nights Вартан Асатрян дебютирует 11 августа с четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе с представителем Таджикистана Азамом Гафоровым.
Пономарёва ждёт фантастический дебют!
Экс-чемпион AMC Fight Nights, гигант весом 140 кг Григорий Пономарёв дебютирует в ACA и в первом же бою столкнётся с экс-чемпионом лиги Мухаматом Вахаевым. В этом поединке определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжёлом весе.
Где смотреть АСА 161
Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
Гасанов и Абдурахманов устроят разборку в главном бою
В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула в бою с экс-чемпионом организации Саламу Абдурахмановым. Победитель боя продолжит полуфинальный путь в «восьмёрке» Гран-при. Учитывая характер спортсменов, со-главный бой обещает быть максимально резонансным.
Когда начало турнира ACA 161
Турнир ACA 161 состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой». Его старт запланирован на 15:30 по московскому времени.
Сразу шесть боёв Гран-при ACA пройдут 11 августа в Москве
Лига ACA 11 августа проведёт один из самых ожидаемых болельщиками турнир. В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на ACA 161 пройдут сразу шесть боёв в Гран-при различных весовых категорий.
Полный кард турнира ACA 161
- Магомедрасул Гасанов – Саламу Абдурахманов;
- Мухумат Вахаев – Григорий Пономарёв;
- Азам Гафоров – Вартан Асатрян;
- Фаридун Одилов – Вагнер Прадо;
- Магомед Бибулатов – Важа Циптаури;
- Абдул-Рахман Джанаев – Крис Ханикатт;
- Имран Букуев – Руслан Абильтаров;
- Джосиел Силва – Рустам Керимов;
- Давлатманд Чупонов – Глеб Хабибуллин;
- Юнус Евлоев – Руан Перейра;
- Черси Дудаев – Линкольн Энрике;
- Анис Екубов – Рустамбек Асылбек;
- Джамбулат Селимханов – Джаддал Алибеков;
- Тойчубек Данияр Уулу – Мхитар Барсегян;
- Сулим Баталов – Абдул-Хамид Давлятов;
- Солех Хасанов – Азамат Джигкаев.
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