А ещё турнир порадует сразу шестью противостояниями в рамках Гран-при.

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ACA 161: Вахаев ткнул Пономарёва кулаком в лицо. Гигант намерен отомстить в октагоне. LIVE

Сегодня, 11 августа, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится турнир ACA 161. В соглавном бою подерутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально поединок должен был пройти на ACA 160. Однако было принято решение перенести его. В главном поединке вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону будет стоять титул чемпиона АСА в среднем весе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.