«Мальчики думают, так можно». Шовхал набросился на хейтера и устроил массовую драку в ТЦ

1 сентября в рамках очередного турнира промоушена «Наше Дело» должен был состояться поединок скандально известного чеченского бойца Шовхала Чурчаева и Артёма Рофаля, который называет себя учеником Александра Шлеменко.

У поединка уже была своя история. В августе прошлого года у Рофаля случился конфликт с чеченским бойцом. Тот вместе со своим другом Ильясом Якубовым и ещё несколькими людьми приехал в гостиницу к Артёму и напал на бойца. Тогда очень сильно возмущался Шлеменко: «Кому непонятно про всю эту ситуацию, я объясню: Артём не был к ней готов, потому что у нас в Омске не принято нападать вшестером на одного. Не принято!».

Рофаль позже выиграл бой у Якубова на «Нашем Деле», а потом вызвал в клетку и Чурчаева. Позже, уже непосредственно перед поединком, обещал затаскать Шовхала, как котёнка. Но эти планы пришлось отложить, несмотря на то что Артём просил соперника просто добраться до клетки и не сорвать бой.

Поначалу всё складывалось хорошо. Чурчаев прошёл процедуру взвешивания, пришёл, пусть и с опозданием, на пресс-конференцию в торговом центре «Ривьера». Но в итоге чеченский боец нашёл способ устроить новый скандал. Сначала Шовхал заявил, что в зале нет ни одного хейтера, а когда тот объявился и заявил о себе, то на него тут же напала вся команда Чурчаева во главе с Якубовым. Подключились и фанаты. Всё это, напомним, в торговом центре, где было ещё немало народу. Охранники с таким конфликтом не справлялись и не могли разнять разбушевавшуюся толпу. Позже сообщалось, что «Наше Дело» называло случившееся постановкой, но как объяснить то, что участник главного боя турнира сломал палец во время всех этих действий? Правда, сам Шовхал заявил, что готов драться и с травмой, но, его, разумеется, не допустили и объявили об отмене поединка.

К слову, крупных проблем «Нашему Делу» избежать удалось. Всё ограничилось штрафом за нецензурную брань в общественном месте (от 500 до 1000 рублей) и за драку в общественном месте (от 5 до 30 тысяч рублей). Зато конфликт привлёк внимание правительства Чеченской Республики. Судя по всему, Рамзан Кадыров озабочен таким поведением Чурчаева, о чём в своём телеграм-канале написал депутат Государственной думы Адам Делимханов: «Накануне в одном из ТРЦ города Москвы произошёл бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение.

Рамзан Ахматович всегда призывает всех чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всём. Поведение отдельных личностей, которое идёт вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жёсткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно».

Стоит напомнить, что в июле Чурчаев сорвал бой в Hardcore FC с Мохаммедом Хейбати, известным как Персидский дагестанец. Шовхал тогда получил аванс, потом с треском провалил взвешивание, и уже сообщалось, что поединок отменился. Чеченец зачем-то всё равно приехал на арену, громогласно заявил, что готов подраться, и ушёл экипироваться. Позже стало известно, что он благополучно покинул арену. Глава Hardcore Анатолий Сульянов грозился судом за отказ возвращать аванс и заявлял, что сделает всё, чтобы Чурчаев не дрался в России. Судя по всему, к договорённости пришли. В частности, была информация о том, что гонорар Шовхала за бой с Рофалем пойдёт на погашение долга перед Hardcore.

Сложившуюся ситуацию с очередным скандалом и отменой боя Сульянов, разумеется, не оставил без внимания и обширно высказался в социальных сетях: «Это выходит за рамки индустрии, за рамки спорта, норм общественного поведения. Всем нам, игрокам отрасли, я думаю, это один из последних звонков, который каждый из нас должен услышать. Глядя на нас, мальчишки во дворах думают, что так можно. И когда-то первыми открыв, наверное, к сожалению, подобный ящик Пандоры, мы должны стать первыми, кто его и закроет. Более месяца назад мною было принято решение об отстранении на три месяца от выступлений во всех промоушенах Hardcore Media в случае любых драк на конференции. Повторное нарушение — это полугодовое отстранение, третье нарушение — расторжение контракта с лигой и денежные штрафы. Я думаю, в ближайшее время мы в очередной раз соберёмся в общественной палате для того, чтобы обсудить правила регулирования отрасли, правила формулизации морального и этического облика промоушенов, которые должны быть заданы каждой лигой в рамках внутреннего регламента и всеми лигами — в виде единого регламента спортсменов и участников проекта. Второе — у нас на сегодня запланирован звонок с Камилом Гаджиевым. Всем промоушенам мы вышлем протокол для предварительного ознакомления. Безусловно, проконсультировавшись с общественной палатой, с юристами, мы выработаем регламент, который позволит всем игрокам отрасли навести порядок».

Очередной скандал, да ещё и с массовой дракой, в поп-ММА действительно может стать опасным прецедентом и привлечёт только негативное внимание к индустрии. К примеру, менеджер Виталий Тарасов в интервью Sport 24 заявил, что подобные инциденты могут привести к ограничению трансляций, как об этом недавно объявили в Казахстане, а это, в свою очередь, отразится на гонорарах бойцов. Так что действия Чурчаева и его команды вполне рискуют сказаться на всём направлении поп-ММА.