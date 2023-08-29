Может, ещё гладиаторов вернём? Поп-ММА стали сосредоточением грязи и жестокости

Смешанные единоборства достаточно давно завоевали свою аудитории и из «боёв без правил» превратились во вполне самодостаточный вид спорта. Отчасти олицетворением этого прогресса стала новая эпоха UFC, главного промоушена ММА в мире. На волне популярности этой организации своё развитие получили и другие лиги, которые пока недотягивают до вершины, но тоже прочно заняли свою нишу.

Постепенно за США к этому спорту стали активно приобщаться и другие страны. При этом долгое время ММА были запрещены, к примеру, во Франции. Но в итоге и там сняли все ограничения, начали развивать направление, и теперь даже UFC проводит там свои турниры. Казалось бы, в эпоху социальных сетей развитие индустрии должно было выйти на совершенно новый уровень, и поначалу так и было. Вспомните, как Дана Уайт раскрутил ирландского чемпиона из Cage Warriors и превратил его в Конора Макгрегора, которого мы знаем. Вспомните, какие яркие шоу устраивали другие звёзды UFC. И вроде бы тут можно было просто бесконечно доставать новых звёзд, устраивать им раскрутку и грести большие деньги. Неслучайно ведь Уайт, надевая пояс чемпиона на О’Мэлли, шепнул, что Шон и сам не представляет, какие деньги заработает.

Однако параллельно с развитием с профессиональных смешанных единоборств начали всё сильнее выделяться такие ответвления, как поп-ММА. И такое явление уже, мягко говоря, спорное. На самом деле начиналось всё ещё очень давно, можно вспомнить бои Фёдора Емельяненко с разными фриками, но социальные сети помогли раскрутить продукт, который сегодня вызывает недоумение у большинства фанатов ММА. Поединки ветеранов можно хоть как-то оправдать громким именем и тем, что болельщики благодаря этому могут увидеть кумиров прошлого, а скорее, даже их бледные тени, в деле. Это не означает, что такой формат одобряется, но это всегда вопрос денег. Тот же Александр Емельяненко в любой форме и в любом состоянии соберёт полный зал и огромную кассу, что, безусловно, на руку организаторам.

А вот как оправдать, например, бой карликов в телефонной будке. Это даже не фрик-бой, а что-то намного хуже. Это серьёзный индикатор того, что индустрия ММА сворачивает не туда. Элемент шоу — важная вещь, но есть тонкая грань. И если её перейти, то на выходе получаем абсурдное зрелище, которое хочется развидеть. К сожалению, даже у таких форматов есть своя аудитория, которая окупает затраты по организации шоу, а значит, меньше таких поединков не станет.

За последние годы в России прошла уйма очень странных поединков. Экс-актриса фильмов для взрослых Елена Беркова бросала вызовы чуть ли не всему российскому шоу-бизнесу, а также Магомеду Исмаилову и Александру Емельяненко, уже упомянутые выше карлики устроили зарубу в телефонной будке, были бои Олега Монгола и Кирилла Руки-Базуки, был поединок звезды шоу «Пацанки» Юлии Мишко с пенсионером и его внуком. Это мы ещё не вспоминаем разных актёров, певцов, футболистов и депутатов, которых жажда любого пиара и денег привела в клетку. Понятно, что это привлекает внимание в любом случае, но нельзя забывать и о последствиях. Мы говорим о непрофессиональных бойцах, которые выходят калечить друг друга, так недолго дойти и до гладиаторских боёв насмерть и оправдать это тем, что люди-то смотрят и платят.

Если думаете, что эта проблема живёт только в России, то ничего подобного. За рубежом тоже частенько грешат такими «шоу». К примеру, всплывал отрывок из поединка между инвалидами, у которых нет рук. А есть ведь ещё одно ответвление — лига пощёчин. Дана Уайт активно продвигает Power Slap, огрызается, когда его за это ругают, и получает тонны критики.

Видеть такие выступления поклонникам профессиональных ММА, конечно, не хочется. В этом плане очень показательны действия правительства Казахстана. Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что в стране введут ограничение на показ трансляций ММА, а затем дал пояснение, что речь идёт исключительно о поп-ММА и кулачных боях. Причина — много крови, грязи, ругани. В Казахстане считают, что это крайне негативно влияет на подрастающее поколение и решение с ограничением трансляций поможет снизить уровень насилия в стране. Возможно, реальной пользы в итоге и не будет, но есть действия.

В России проблемой поп-ММА обычно озабочен Фёдор Емельяненко, но он понимает, что без действий правительственных органов это не ограничить: «Все понимают, что это плохо, поп-ММА – нездоровая тема, но собирает огромную аудиторию. Должно быть указание сверху. Если мы заботимся о молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, но и снизу, перебить непонятную популярность».

Понятно, что жанр поп-ММА не подразумевает только фрик-бои, но сам факт их проведения серьёзно влияет на имидж смешанных единоборств в целом. Это дешёвое шоу, которое оставляет неприятное послевкусие и от которого нужно избавляться поскорее.