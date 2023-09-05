Хабиб не оценил бы. Главный плохиш UFC целый день щеголял в женском платье

Прошло меньше полутора месяцев с тех пор, как Джастин Гэтжи в эффектном стиле нокаутировал Дастина Порье и завоевал пояс BMF, заодно став очередным претендентом на титул чемпиона UFC. После этого Хайлайт практически не появлялся в медиапространстве, но вчера появилось видео, на котором Джастин разгуливает в женском платье.

Разгадку такого необычного образа американца искать не пришлось. Гэтжи заключил с друзьями пари и участвовал в фэнтези-турнире NFL, где занял последнее место. По условиям проигравший должен был провести целый день в женском платье — Джастин без проблем отгулял в таком необычном образе. На секундочку, пояс BMF предусмотрен, по сути, для главного плохиша промоушена.

Вообще, эпатажные поступки бойцов UFC не являются какой-то редкостью, вот только они чаще происходят на церемониях взвешивания, или же мы видим смешные костюмы на Хэллоуин. И Джастин Гэтжи дал неплохой повод вспомнить случаи, когда бойцы удивляли публику не только эффектными поединками.

Ион Куцелаба в образе Халка Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Ион Куцелаба — боец, которого мы вряд ли увидим в титульной гонке, но шоу устраивать он умеет. Часто представитель Молдавии пытается запугать соперника ещё на дуэли взглядов. Как правило, Ион всматривается в глаза оппонента, а потом резко начинает кричать и корчить при этом гримасу. А на одном из турниров UFC Fight Night перед боем с Джонатаном Уилсоном Куцелаба заявился в образе Невероятного Халка. По всем канонам боец разорвал рубашку прямо на себе. Впечатляющий выход. Кстати, поединок Ион тоже выиграл.

Анджела Хилл перед боем с Джессикой Андраде в образе Сагаты Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Анджела Хилл любила устраивать косплейные выходы на взвешиваниях ещё до прихода в UFC. Бразильянка устраивала трибьюты различным персонажам из игр. В частности, Fallout и Street Fighter. Перед поединком с Джессикой Андраде Хилл вышла на взвешивание в образе персонажа Сагаты из той же Street Fighter. Причём девушка придала максимальной реалистичности образу. Анджела не только соответствующе оделась, но даже копировала движения данного героя.

Нганну перед турниром UFC 276 Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Фрэнсис Нганну — любитель национальных нарядов Камеруна. Родину экс-чемпион UFC любит и таким образом отдаёт должное местной культуре. Нганну часто щеголяет в яркой одежде. Например, приезжал на UFC 276 поддержать Адесанью в роскошном синем костюме. В целом образ Фрэнсиса даже чем-то похож на наряд Джастина Гэтжи. А был ещё наряд, расшитый золотом, в котором Нганну проводил дуэль взглядов с Джоном Джонсом на турнире PFL.

Каб Суонсон и его семья в костюмах Рейнджеров Фото: Из личного архива Суонсона

Каб Суонсон в прошлом году порадовал фанатов, подарив им ностальгические чувства. На Хэллоуин ветеран UFC и его семья приоделись в «Могучих рейнджеров». Пожалуй, все дети 90-х фанатели от этих персонажей, так что все были максимально довольны. Если бы Гэтжи проспорил именно на такой костюм, то заработал бы ещё больше фанатов.

Камару Усман перед боем со Стриклендом Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Камару Усман носит прозвище Нигерийский кошмар. Довольно грозное прозвище. Перед боем с Шоном Стриклендом в 2017 году Камару решил добавить образу узнаваемости. На дуэль взглядов Усман вышел с боевой раскраской в цветах Нигерии. Это был один из первых поединков будущего чемпиона в UFC. Стрикленда он победил решением, но со временем всем стало понятно, почему это Нигерийский кошмар.

Помимо вышеперечисленных персонажей, были и другие эффектные и запоминающиеся случаи на тех же дуэлях взглядов. Исраэль Адесанья с Йоэлем Ромеро и Пейдж Ванзант с Мишель Уотерсон устраивали танцевальные дуэли, а Сэм Элви старался копировать соперника с помощью парика. И всегда такие истории очень нравятся болельщикам, так что Гэтжи и остальные делают всё правильно.