Связали, украли часы и очки. Скандальные братья-бойцы из России арестованы в Таиланде

В марте 2022 года российский боец Хусейн Асхабов с чистым рекордом в профессиональных ММА (23-0) подписал контракт с UFC. Чеченец обещал превзойти достижение Хабиба Нурмагомедова (29-0), после чего с поясом чемпиона завершить карьеру. Причём ещё тогда были подозрения в том, что Хусейн «накрутил» свой рекорд через несуществующие поединки. И вот теперь Асхабов, видимо, добился известности, но пришёл к этому другим путём.

Издание The Phuket News сообщило, что Хусейн и его брат-близнец Хасан задержаны полицией Таиланда. Они обвиняются в нападении на человека, пытках и ограблении. Также отмечается, что у них было три подельника из Казахстана.

Согласно отчёту, в ночь на 3 сентября три человека ворвались на виллу мужчины из Италии, когда он спал. Его связали и попытались узнать, где находится диск, содержавший информацию о криптовалютных счетах. Итальянец отрицал его наличие и подвергся избиению. Нападавшие периодически связывались с кем-то по телефону и продолжали пытать мужчину, но в итоге сбежали с виллы, оставив его связанным и с кляпом во рту. Однако сбежали не с пустыми руками. У пострадавшего украдены часы Rolex Daytona стоимостью около 6,5 млн рублей, часы Patek Philippe Nautilus (10,2 млн рублей), часы GRAFF (4,2 млн рублей), а также MacBook, IPhone 13, IPhone 14 и солнцезащитные очки. Кроме того, нападавшие забрали паспорт, 3,8 млн наличными, дебетовую карту и пароли от сейфа, компьютеров и телефонов.

Сам итальянец не смог развязать себя и просто выкатился на улицу, а там ему уже помогли люди. Трое казахстанцев, помогавших Асхабовым, в отличие от братьев, сориентировались быстро и ретировались с Таиланда первым рейсом, попутно успев снять 1,5 млн рублей с украденной карты в Дубае. К слову, пострадавший был знаком с Хусейном и Хасаном, они познакомились в пляжном кафе, а вот помощников он видел впервые.

Полиция Таиланда пока не делала никаких заявлений относительно произошедшего, но Асхабовы по-прежнему под стражей. Им грозит несколько лет тюрьмы.

Стоит напомнить, что бойцы уже не в первый раз оказываются в скандальной ситуации в Таиланде. Началось всё с того, что Пётр Ян в спарринге с одним из чеченцев стал бить по травмированной ноге, несмотря на просьбы этого не делать. Началась небольшая стычка, в ходе которой за Яна заступился боец из команды Марка Ханта, а уже на него набросились Асхабовы. После того как в зале едва не началась массовая драка, тренеры разняли дерущихся. Конфликт не был исчерпан и продолжился вечером того же дня, причём в ход уже могли были пойти подручные инструменты. Завершилось всё тем, что Хант принёс извинения.

7 октября у Хусейна Асхабова должен был состояться второй бой в UFC, первый поединок он благополучно проиграл Джамалу Эммерсу. Соперником чеченского бойца мог стать Даниэль Пинеда, но выяснилось, что американец не сможет выступить на турнире. А теперь выяснилось, что и у Хусейна возникнут проблемы с участием в боях в принципе.

«Дана Уайт офигеет от моего первого боя. Я там всех съем», — так говорил Асхабов после подписания контракта. Видимо, не только от боя.