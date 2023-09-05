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Сириля Гана ограбили во время поединка с Сергеем Спиваком, бой в UFC, преступники похитили украшения и часы

Избил Спивака, но лишился денег и часов. Ган стал жертвой грабителей прямо во время боя
Сергей Сорокин
Гана ограбили во время поединка с Сергеем Спиваком
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В последнее время пострадавшими от преступников часто оказываются именно бойцы UFC.

В ночь со 2 на 3 сентября состоялся турнир UFC Fight Night 226 в Париже (Франция). Его хедлайнером стал Сириль Ган, который на родине вызывал огромное внимание фанатов. Бывший временный чемпион организации в тяжёлом весе рассчитывает завоевать титул, добившись реванша с Джоном Джонсом. Но для начала ему было необходимо расправиться с Сергеем Спиваком.

Вспоминаем самые яркие моменты турнира:
UFC Fight Night: Спивак не выстоял. Ган был неудержим в Париже!
UFC Fight Night: Спивак не выстоял. Ган был неудержим в Париже!

Ган решил поставленную задачу очень легко. В первом раунде он присмотрелся к Спиваку и нашёл у него болевые точки. А во второй пятиминутке спокойно нокаутировал Сергея под песни переполненной арены. Казалось, в этот вечер Сириль – самый счастливый человек, эйфории которого никто не сможет помешать. Но позже пришли новости, совершенно точно подпортившие момент триумфа.

В тот момент, когда француз находился в октагоне, в его дом проникли грабители. Они похитили элитные часы Rolex, а также внушительный список ювелирных изделий. В итоге общий ущерб оценивается в € 150 тысяч.

Стоит отметить, что злоумышленники вряд ли были хорошо подготовлены к преступлению. В доме бойца они оставили много зацепок и улик, которые могут помочь следствию. Но одно можно сказать точно – грабители прекрасно понимали, что окажутся в пустом доме. Они знали, что в этот вечер Сириль будет проводить поединок со Спиваком. По данным прокуратуры, задержания пока что не произведены. Но, судя по количеству улик, это лишь дело времени.

Это далеко не первый случай, когда бойца, находящегося в октагоне, грабят не только в переносном смысле. 19 января 2019 года в похожей ситуации пострадал Грегор Гиллеспи, который выступал на турнире UFC Fight Night 143. Правда, тогда воришки утащили две сумки спортсмена прямо из раздевалки.

Схожая ситуация случалась и в боксе, причём получилась довольно резонансной. Особняк легендарного Мэнни Пакьяо ограбили во время того, как он дрался с Эдриеном Бронером. Любопытно, что это случилось… ровно в ту же ночь, когда воры позарились на вещи Гиллеспи. На месте преступления были обнаружены следы взлома, но об итоговом размере ущерба так и не было сообщено.

Совсем недавно жертвой преступления стал другой боец UFC:
Навыки ММА не спасают от пистолета. Китайскую звезду UFC ограбили в США
Навыки ММА не спасают от пистолета. Китайскую звезду UFC ограбили в США

И всё-таки пилюлю от этого неприятного инцидента для Гана подсластили. Во-первых, это сделал сам Сириль, который в блестящем стиле разбил Спивака и вернулся в чемпионскую гонку. Во-вторых, боссы UFC выписали французу бонус в € 50 тысяч.

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