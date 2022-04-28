Близок к рекорду Хабиба, тусовался со звездой «Дома-2». Опасный новичок UFC из России

16 июля на турнире UFC Fight Night запланирован поединок между братом Гилберта Бёрнса, Гербертом, и непобеждённым российским бойцом, другом Хамзата Чимаева Хусейном Асхабовым. Схватка состоится в полулёгком весе, хотя Хусейн бился и в легчайшем: был чемпионом промоушена WWFC в обоих дивизионах.

Асхабову предлагали выйти на замену в UFC ещё в 2020-м, но боец не был готов принять поединок за две недели. Позже Хусейну назначили бой в Dana White’s Contender Series, однако спортсмен не приехал в Америку из-за проблем с визой. В итоге россиянина подписали в UFC без лишних отборов – Шон Шелби впечатлился его бэкграундом.

У Хусейна есть брат-близнец Хасан, который выступает в полулёгком и лёгком дивизионах. Парень мог провести бой на турнире Bellator 280 в Париже, но снялся по известным причинам. В WWFС Хасан семь раз защитил пояс в полулёгком весе, но за карьеру всё же потерпел два поражения. Его рекорд – 23-2.

Братья Асхабовы Фото: Из личного архива Хасана Асхабова

Рекорд Хусейна – 23-0, в списке непобеждённых бойцов за всю историю ММА он идёт на третьем месте после Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Ярослава Амосова (26-0). До абсолютного лидерства – всего семь побед, но в UFC конкуренция значительно увеличится, особенно учитывая, что в WWFC Асхабову не встречались оппоненты по-настоящему серьёзного уровня.

Пока самый мощный соперник Хусейна – бельгиец Донован Десмэ, который подошёл к поединку с рекордом 9-1, а позже на приличном уровне выступал в Cage Warriors и KSW. Асхабов ещё не сходился с оппонентами, которые имели бы хоть какое-то отношение к UFC, Bellator и даже ONE, поэтому Бёрнс-младший станет серьёзной проверкой. В то же время в UFC уже бьются достойные выходцы из WWFC – Сергей Спивак и Роман Долидзе. Оба, правда, уже проигрывали.

И всё же у Асхабова уже есть опыт драки с бойцом UFC. Речь не о тренировках, а о реальном конфликте с легендой промоушена Марком Хантом в Таиланде. Как рассказал Хусейн YouTube-каналу «Ушатайка», это случилось после спарринга одного из его друзей с Петром Яном. Ян просил не бить по ноге, так как перенёс травму на мениске, но оппонент не прислушался. Разнять спортсменов подошли братья Асхабовы, а австралийский тяжеловес толкнул одного из них. «Сильно забили с Хасаном его», – говорил Хусейн.

Хусейн Асхабов и Хамзат Чимаев Фото: Из личного архива Хусейна Асхабова

А в начале 2019 года Хусейну приписывали отношения с телеведущей Викторией Боней. Девушка несколько раз публиковала в соцсетях видео, на которых можно было заметить Асхабова, а однажды даже побывала на турнире WWFC, где болела за чеченского бойца.

Помимо дружбы с Хамзатом Чимаевым, вместе с которым Хусейн и Хасан тренировались в Tiger Muay Thai, бойцы отлично общаются с самым крутым парнем (по крайней мере, он так считает) полусреднего веса Хорхе Масвидалем. В телеграм-канале Хусейн публиковал видео совместных посиделок с Хорхе, а в интервью рассказывал, что кубинец ставил ультиматум вице-президенту UFC Хантеру Кэмпбеллу. «Я должен был драться 5 марта с ним в одном карде. Масвидаль позвонил ему и сказал: «Если он не будет драться, я тоже не буду», – рассказывал Асхабов «Ушатайке».

Если Хусейн победит Герберта Бёрнса, его следующим соперником может стать Илия Топурия – Асхабову не понравилось, как грузинский боец общался с его другом, Мовсаром Евлоевым. Россиянин забрался достаточно высоко в рейтинге, а вот для Асхабова такой бой стал бы отличным плацдармом, если, конечно, всё сойдётся. Сам Хусейн уверен, что уничтожит всех в UFC: «Дана Уайт офигеет от моего первого боя. Я всех там съем!»

Поединок Хусейн Асхабов – Герберт Бёрнс можно будет посмотреть в приложении UFC Fight Pass.



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