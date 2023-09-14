Об «ограблении» Дюбуа и проблемах российского бокса. Большое интервью с Олегом Саитовым

Олег Саитов — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по боксу. Он первым из российских/советских боксёров выиграл и чемпионат мира, и Олимпиаду, а также стал первым в стране, кто завоевал все титулы в любительском боксе.

В интервью Олег Элекпаевич поделился мнением о нынешнем уровне бокса в России, объяснил, почему не пошёл в профессионалы, и рассказал о движении «Здоровое Отечество». Кроме того, ответил на вопросы о возможном поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, оценил шансы Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри и ответил, был ли легальным удар Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

— Вы завершили карьеру в 30 лет и не попробовали себя на профессиональном уровне. Нет по этому поводу каких-то сожалений?

— Мы тогда все были в равных условиях. Это сейчас олимпийский бокс и профессиональный как-то близко. Думаю, это благодаря Умару Назаровичу Кремлёву, он задал объединение курса. А тогда у нас профессиональный бокс был по-своему, олимпийский — по-своему. Если кто-то из чемпионов где-то мог выйти и без майки отбоксировать, его на год лишали возможности выступать в олимпийском боксе. У Кличко-старшего, по-моему, тогда такое было, и его лишали, если не ошибаюсь. Такие случаи были, поэтому мы чётко разделяли — если я в олимпийском боксе, то не могу даже шаг сделать в сторону профессионалов.

— Однако после первой Олимпиады вас звали, как вы сами рассказывали.

— Звали, но это такое. Контракт не был предложен. Просто сказали: «Давай, приезжай к нам. Будешь боксировать. У нас есть Сантос, у которого ты выиграл в полуфинале Олимпиады, он через год будет боксировать за $ 1 млн. Если хочешь, приезжай, тоже всё устроим». Но это голословные обещания, поэтому отнёсся к этому спокойно.

— В дальнейшем не сожалели? Потому что были большие успехи в любительском боксе, вполне могли бы быть и в профессиональном.

— Возможно, но тогда у нас профессиональный бокс только начинался, зарождался, можно сказать. Были первые ласточки, как Костя Цзю. Тяжёлый путь у них был. Не было ни промоутеров, ни юристов, в те времена обманывали людей. Знаю, что ребята приезжали за границу, им давали подписывать контракт. Один парень, не буду называть фамилию, приехал со своим юристом. Юристу втихую дали $ 10 тысяч, он парню говорит: «Хороший контракт, подписывай». Он подписал и в итоге чуть ли не должен ещё остался по контракту этому. Они расторгали его, по-моему, отдали $ 60 тысяч, чтобы расторгнуть.

— После завершения карьеры не было тех, кто пытался вернуть вас в бокс?

— Я завершил в 30 лет, это уже такой возраст. Надо стараться отдыхать побольше. Но нет, не пытались, я практически сразу ушёл в работу, начал работать в правительстве Самарской области, в департаменте культуры и спорта. Поэтому стал чиновником быстро, перестроился.

— Если бы сейчас предложили бой с какой-нибудь звездой вашего времени, согласились бы? При условии, что будет подготовка полноценная.

— Надо будет скинуть около 20 кг, я поднабрал (смеётся). Хоть по мне не особо заметно, сильно не растолстел. Когда-то я весил 70-72 кг, а сейчас вес под 90 кг. В принципе, если будет нормальный соперник и интересный гонорар, то почему нет?

— А нет какого-то соперника, ради боя с которым вы точно были бы готовы выйти снова на ринг?

— Я всех своих соперников в олимпийском боксе победил, меня ничего не гложет. Если у кого-то что-то есть в отношении меня, то могут бросить мне вызов.

— В августе прошёл чемпионат России по боксу, было много молодых чемпионов. Смотрели турнир, можете кого-то выделить, кто, возможно, к вашим успехам в будущем мог бы приблизиться?

— Есть хорошие, способные ребята. Но сейчас же время такое, всё не только от качества бокса зависит. Спорт стал политикой, поэтому мы не знаем, будем ли участвовать в Олимпийских играх, как к нам будут относиться там. Сейчас совсем другая обстановка. Что касается качества бокса, то есть ребята хорошие, интересные. А в результатах сложнее просто из-за политики.

— Отсутствие возможности выступать на международной арене влияет на общий уровень боксёров?

— Конечно. Наши боксёры выступают на чемпионатах мира, вот сейчас проходил в Узбекистане, хоть и несколько стран его проигнорировали. Но хоть они ездят, выступают, всё равно у каждой страны есть свой определённый стиль работы. Чем больше встречаешься с такими спортсменами, тем опытнее становишься. Интересно было бы увидеть такой чемпионат, на который все страны приехали бы. Такой чемпионат красочнее, потому что разные страны, разного стиля боксёры. Но пока так, как есть. Выступаем. Сейчас будет турнир дружбы, приедет много стран, интересно будет.

— В целом как оцените уровень бокса в России? Упал или остался на том же уровне?

— Когда мы выступали, то выходили в финалы, полуфиналы, и там все были международники, заслуженные мастера спорта. Поэтому, скажем так, на наш взгляд, сборная была посильнее. Это не в обиду нынешней команде. Ситуация такая, что хороших ребят сейчас практически сразу забирают в профессионалы. Плюс политическая обстановка, выездов мало. Но мне кажется, что у нас более именитые ребята были. Международники как минимум. В финал выходят, например, два заслуженных мастера спорта и там разбираются.

Олег Саитов Фото: РИА Новости

— Умар Кремлёв сказал, что WBC, исключив россиян из рейтингов, унизил себя. Согласны?

— Конечно, согласен. Какая причина была исключить россиян? Это политика. Спорт должен быть вне политики, должен работать на объединение. А если будет «эти хорошие, эти плохие», то так нельзя. У нас своя правда, у них — своя.

— У IBA, которую возглавляет Кремлёв, достаточно длительный конфликт с МОК. Как смотрите на ситуацию, разрешится она?

— Она разрешится, только когда в политическом плане станет всё стабильно. Это всего лишь отголоски.

— Вы руководите движением «Здоровое Отечество». Как пришли к созданию этого движения?

— Я, так скажем, один из руководителей. Когда закончил с карьерой спортсмена, решил заняться общественной деятельностью — помогать в развитии спорта в нашей стране. Поначалу движение называлось «Спорт и Отечество», но потом решили сделать охват шире и назвали «Здоровое Отечество». «Здоровое Отечество» — это не только про популяризацию здорового образа жизни, но и про создание условий для занятий спортом, здравоохранение и культуру.

— Есть какие-то конкретные задачи перед движением и удалось ли чего-то добиться к этому моменту?

— Работы, как говорится, непочатый край. Наше движение для того, чтобы постараться сделать страну лучше, чище, здоровее. Это не просто пропаганда здорового образа жизни. Это создание условий для занятий спортом, чтобы человек мог раскрыться. В том числе на новых территориях мы построили несколько спортивных площадок, проводим всевозможные фестивали, забеги, участвуем во многих хороших мероприятиях, которые объединяют большое число людей и несут положительные эмоции. Турниры по боксу? Мы часто выступаем партнерами и соорганизаторами различных спортивных соревнований и первенств, конечно, бокс не исключение.

— Сейчас есть такой жанр, как поп-бокс. Он активно развивается, в том числе в России уже есть свои локальные звёзды, лиги, которые это устраивают. Джейк Пол, например, один из самых известных представителей направления. Как вам инициатива, как относитесь к таким боям?

— Ну это говорит о том, что все пошли в бокс. Вид спорта становится популярным среди всех слоёв населения. Ну и то, что люди хотят боксировать между собой, тоже неплохо, наверное. Единственное — организаторам нужно подбирать бойцов так, чтобы они были примерно равны. Чтобы не было избиений. Никому не нравится смотреть, когда один выше на голову и избивает соперника. А когда двое равных выходят и упираются, кто кого пересилит, передумает, перехитрит, вот это интересно. Поэтому, в принципе, это не плохо, но нужно подбирать примерно равных по силе соперников.

— Смотрите сами такие бои? Следите за ними?

— Да, как правило, среди них есть один-два боя с участием хороших боксёров, ну и к ним добавляют блогеров или кого-то из других видов спорта. Когда же бывают представители только поп-бокса, как вы говорите, то я вот приехал на один вечер, а уехал расстроенным. В Самаре проводилось, не на что было посмотреть. Всё заканчивалось очень быстро, хочется же иногда посмотреть на бокс.

Олег Саитов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

— Можно из такого направления вырасти в профессионалы? Тот же Джейк Пол уже метит в титульные бои.

— Джейк Пол в порядке, я хочу сказать. Для блогера точно. Сразу в топ его засовывать не надо, но какие-то рейтинговые бои можно ему доверить. Когда человек координирован, хорошо впитывает и воспринимает установки тренера, то, думаю, можно попасть в профи. Потому что были такие случаи, когда люди занимались другими видами спорта, приходили после армии и добивались высот в олимпийском боксе, чемпионами мира становились. Такие как Валерий Абаджян.

— 28 октября бой Сослана Асбарова и Алексея Папина.

— Очень интересный бой, я бы хотел посмотреть его именно вживую. Потому что телевизор всё равно не отражает всей энергетики. Вживую ты видишь настрой, чувствуешь энергетику, исходящую от людей. Хотел бы поприсутствовать и поболеть за красивый бокс. Они оба чемпионы, и будет интересно. Пользуясь случаем, у кого есть возможность, обязательно сходите, посмотрите, поболейте. Мне интересно, кто выйдет победителем из этого боя. Оба боксёра, можно сказать, непобедимые. Такие бойцы — очень интересно, кто выиграет.

— Есть предположения относительно шансов на победу того или другого? Тот же Асбаров в последнее время часто выступает на голых кулаках, не скажется это?

— Он же выступал и в боксе, и в голых кулаках. И в боксе он у Кудряшова выигрывал, и так далее. Грамотный боксёр, я вижу, как он тренируется, пашет очень прилично. И Папин — сильный, думающий боксёр. Интересно будет.

— Фёдор Емельяненко недавно заявил о желании попробовать себя в боксе, обозначил возможного соперника в лице Майка Тайсона. Видите перспективы у Емельяненко показать себя и в боксе в целом, и в таком бою?

— Емельяненко помоложе, он хорошо бьёт. Это воин, он не может сидеть спокойно. С ММА завязал, надо в боксе попробовать. Если Тайсон согласится, то было бы интересно посмотреть. Но Тайсон это Тайсон, хоть он уже и в возрасте. Он провёл последний бой с Роем Джонсон, и я думаю, что полностью они потенциал не показали. Он может стартануть. Удар уже не такой сильный, однако всё равно приличный. Эти имена я бы тоже вживую посмотрел.

— Как относитесь к тому, что бойцы ММА часто стали идти в бокс?

— Это вопросы организации. Если им предлагают хорошие деньги и хорошее имя, почему бы не выйти? Не думаю, что в ММА они такие деньги получат за выход. Причины в этом.

— Один из самых известных случаев — Фрэнсис Нганну, который будет драться с Фьюри. Даёте ему шансы с Тайсоном?

— У человека с таким ударом и такой физикой всегда есть шанс. Дело в том, что он выходит на другую территорию, Фьюри знает много боксёрских нюансов: дистанция, как засушить бой, как вымотать соперника. Если в своей манере он будет действовать, то, думаю, победит. Но не исключаю, что если будет точный, чёткий удар, то может и Нганну. У него на самом деле очень сильный удар. Когда он выходит в клетку, мне жалко его соперников.

— Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Есть шансы, что этот бой состоится? Биволу вот прямо говорят, что нужно выступать под другим флагом, чтобы драться за звание абсолютного чемпиона.

— Два наших чемпиона, две наши российские визитные карточки. Это решать им. К сожалению, выворачивают руки. Не знаю, как поступит Дмитрий, это его решение. Всё равно мы знаем, что это наш человек, наш боксёр.

Дмитрий Бивол Фото: РИА Новости

— Есть предположения, у кого будет больше шансов на победу?

— Я знаю обоих и хорошо. Реально, не могу говорить, что выиграет тот или этот. У Артура хорошая физика, хороший удар, он грамотный боксёр. Дима, на мой взгляд, чуть побыстрее, выносливость в порядке, что мы видели в бою с Канело. Ну и думающий боксёр тоже. Мне это очень интересно. Два наших боксёра, я бы болел просто за красивый бокс.

— Один из тех, кто будет выступать с другим гражданством — Мурат Гассиев. У него будет бой с Отто Валлином. В случае победы он может пойти дальше и бороться за титул?

— Может. Мурат в порядке, не знаю, как у него с травмами и состоянием, но как боксёр он в порядке.

— А как относитесь к его решению выступать с другим гражданством?

— Если он принял решение выступать с другим гражданством, то потому что для продвижения это нужно было сделать. Я считаю, что если человек поменял гражданство, ну так надо было, то просто не нужно говорить что-то плохое. Уверен, Мурат такого никогда не сделает. Просто для продвижения ему это было надо.

— Смотрели бои сыновей Кости Цзю? Как они вам?

— Смотрел Тимофея, интересный такой, папин стиль. Папа его, конечно, был опаснее, но ребята интересные. Перспективы есть. Младшего не смотрел, а у Тимофея они точно есть. Красочный, бьющий боксёр.

— Одна из самых нашумевших тем в боксе за последнее время — бой Усика и Дюбуа. Тот самый удар был в пах или легальным?

— В первую очередь это на усмотрение судьи. Удар был в полоску трусов. То есть это не удар в пах, но, если попадаешь в полоску, это считается ударом ниже пояса. Судья среагировал, дали человеку восстановиться. А так, это не удар в пах.

— Шорты у Усика были натянуты высоко. Этот момент нужно было проконтролировать сразу?

— Да нет, это специально, чтобы живот не отбивали. В наше время тоже повыше надевали, потому что когда бьёшь в полоску трусов, то судья фиксирует удар ниже пояса. И здесь так же. С судьёй тут можно согласиться, но удар был не в пах. Все это видели.

— Многие сказали, что Усик выглядел медленно и в таком состоянии у него нет шансов с Фьюри. На ваш взгляд, так ли это?

— К каждому боксёру нужно готовиться по-своему. К Фьюри он будет готовиться иначе. Это грамотный, интересный боец, его действия тяжело предугадать. Мне кажется, Фьюри со своей скоростью и длинными руками может его наколоть. Потому что Усику не останется ничего, кроме того, чтобы лезть в драку. А это не его конёк. Его конёк — чувствительность, челнок, удары с дистанции. С таким высоким будет тяжеловато это сделать.

Удачи всем нашим любителям бокса! Пожелаем, чтобы сами занимались спортом, желательно боксом, делали зарядку, были здоровы и счастливы.