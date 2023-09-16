Дагестанский боец спас девушку от хулиганов. Разогнал толпу, но получил ранение. Видео

Летом 2023 года боец Hardcore FC Джахар Мажидов совершил героический поступок. Он вовремя среагировал на приступ эпилепсии и спас человеческую жизнь. Позже спортсмен признавался, что готов был пожертвовать своим здоровьем, чтобы всё завершилось благополучно. А накануне Джахар вновь оказался в эпицентре событий. Мажидов вновь проявил себя как настоящий супергерой. Правда, на этот раз действительно пришлось рискнуть собственной жизнью.

Джахар является уроженцем села Аух. Это историческая область чеченцев на территории современного Северного Дагестана. Мажидова зарабатывает на хлеб не только выступлениями в лиге Hardcore FC. Также он работает охранником в одном из магазинов Санкт-Петербурга. Именно в нём и произошёл инцидент. По информации «Mash на Мойке», в продуктовый зашла толпа мужчин, которые сразу начали вести себя неадекватно. Сначала они просто вели себя вызывающе, а затем стали приставать к сотруднице.

Мажидов вместе с товарищем подошли к компании и попытались успокоить мужчин. Но конфликт не угас, а переместился на улицу. Драка, по словам самого бойца, получилась ожесточённой. Джахару и его коллеге пришлось непросто, поскольку на стороне соперников был огромный численный перевес. Разбушевавшуюся толпу всё-таки получилось разогнать. Правда, ценой собственного здоровья. Позже Мажидов рассказал, что мужчины наносили удары бутылками, а затем один из них достал нож и ранил бойца в живот.

К счастью, сам Джахар сейчас чувствует себя хорошо. Он находится в больнице, получил всю необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает. А обидчики должны понести заслуженное наказание. Полицейские сработали оперативно и успели задержать всех участников этого инцидента.

Хочется пожелать Мажидову скорейшего выздоровления и возвращения в клетку. Но можно смело говорить, что самую главную победу Джахар одержал за её пределами. Причём уже вторую – за четыре месяца. Настоящие супергерои не носят плащи. И очень отрадно, что спортсмен подаёт пример мужества и доблести.