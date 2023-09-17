Абдулманап никогда не ошибался. Копылов — реальный топ, но станет ли он чемпионом?

В 2021 году карьера Романа Копылова в UFC была под большим вопросом. Первые два боя в промоушене завершились поражениями, но российский боец принял решение перезагрузиться и отправился в Дагестан, где попал в зал Universal Fighters.

Ещё в 2018 году отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, отвечая на вопрос о том, кого он выделил бы из бойцов, выступающих в российских промоушенах, высоко оценил потенциал Романа: «Чемпион лиги Fight Night Global в среднем весе Роман Копылов. Из этого парня можно слепить всё что угодно. Это один из самых интересных бойцов. Если он хочет получить хорошую школу, которая ушла на годы вперёд, то добро пожаловать к нам, в Дагестан».

С тех пор как Копылов сменил место подготовки, результаты резко пошли в гору. В последних четырёх боях у россиянина четыре нокаута. Роман разнообразно уничтожает соперников, но особенно любит удары в корпус. Пунахеле Сориано и Джош Фремд прочувствовали это на себе. В UFC только у одного человека сейчас более длительная серия из побед нокаутами — это Сергей Павлович с шестью такими поединками. После уверенной победы над Фремдом логично задаться вопросами, не пора ли добавить Копылова в рейтинг лучших средневесов промоушена и какие на самом деле у него перспективы?

Начнём с того, что, объективно говоря, все последние соперники Романа не считаются топовыми бойцами. Алессио Ди Кирико, Пунахеле Сориано, Клаудио Рибейро и Джош Фремд — середняки, которых обязательно нужно проходить, если у тебя есть амбиции попасть на вершину. Копылов разобрался со всеми и заслужил как минимум рейтингового соперника, а как максимум – самому уже оказаться в топ-15. Однако важно понимать, что это будет оппозиция совершенно другого уровня и, соответственно, против них нужно будет демонстрировать ещё более уверенные выступления.

У Копылова на данный момент есть небольшие проблемы с тем, что он достаточно много позволяет соперникам. Тот же Фремд минувшей ночью нанёс 38 акцентированных ударов против 49 у россиянина. Сориано и Ди Кирико донесли по 39 таких ударов. У Романа в этих боях данный показатель был 82 и 59 соответственно. А с Рибейро и вовсе был паритет — 32 на 32. То есть преимущество зачастую не очень существенное, но, разумеется, класс нашего бойца сказывается и тоннаж его ударов внушительнее. Средняя статистика тоже подсказывает, что Копылов из тех, кто даёт поработать и сопернику. В среднем за бой он наносит 4,66 акцентированного удара и пропускает 4,15. На более высоком уровне это может перерасти в более значительную проблему для Романа.

После боя с Фремдом журналисты спрашивали Копылова, не хотел бы он выйти на поединок с Романом Долидзе, у которого слетел соперник на UFC 296 в ноябре. Россиянин ответил утвердительно, но это то, чего ему не следует делать — нельзя спешить. Долидзе может стать слишком большим скачком наверх, плюс это человек с неплохой борьбой, и он может доставить немало проблем внизу. Копылов показал, что в Дагестане ему помогли подтянуть защиту от тейкдаунов, и это здорово. Однако в последних боях у него не было соперников, которые действительно сильны на земле. Роману стоит спокойно продолжать работать, в том числе над защитой в стойке и партером, потому что без этого не будет шансов пробиться к топ-5. Маловероятно, что россиянина будут вести строго по средним ударникам и давать ему простую дорогу к титулу.

Ещё один вопрос — кардио. Мы ещё толком не видели Романа в затяжных поединках. В бою с Альбертом Дураевым из-за большого количества борьбы ему пришлось очень нелегко в этом плане, а ещё неизвестно, как он покажет себя в пятираундовой встрече. Постоянно закладываться на нокауты в ранних раундах точно нельзя.

Разумеется, всё вышеперечисленное никак не ставит крест на перспективах Копылова. Это лишь аспекты, которые нужно подтянуть перед походом за поясом. Роман ярко себя показывает и, будем надеяться, продолжит прогрессировать от боя к бою. Всё же Абдулманап Нурмагомедов обычно не ошибался, и при правильной работе Романа над собой мы можем увидеть ещё одного российского чемпиона UFC.

Во всяком случае, шаги к этому российский боец делает. Его менеджер Александр Скаредин уже сообщил, что Копылов готов выступить ещё раз до конца года, и ждёт его в рейтинге лучших средневесов организации: «Пока, естественно, нет конкретики, но у Ромы нет травм, и до конца года он готов выступить. То есть начиная с турнира 16 декабря и позднее. То есть присутствует шанс попасть в pay‑per‑view кард. А это уже очень серьёзно. И думаю, что Копылов этого заслуживает. Плюс Дана Уайт сейчас разбирал поединок Ромы. В общем, вполне вероятно, что Роман в 2023 году проведёт свой четвёртый бой, что является отличным показателем. И я уверен, что после победы над Фремдом Копылов попадёт в топ-15 рейтинга средневесов. Мы просто ждём обновления рейтинга. Рома — просто зверь. Он стал собой, и это прекрасно».