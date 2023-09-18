UFC Fight Night 228: Физиев забыл о провале с Гэтжи и снова рванёт за поясом? LIVE

В ночь на 24 сентября в спортивном комплексе «Apex» в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC Fight Night 228. Главным событием вечера станет поединок между топовыми легковесами Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом, которые занимают шестое и седьмое места в рейтинге соответственно. Для Физиева это возможность закрыть поражение от Джастина Гэтжи и вернуться в титульную гонку. В соглавном событии турнира пройдёт поединок бойцов полулёгкого веса Брайса Митчелла и Дэна Иге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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