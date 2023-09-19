«Мне нужен год тренировок». Двухметровый баскетболист обещает победить Джона Джонса!

Мы уже неоднократно видели самые разнообразные бои в жанре поп-ММА. Туда приглашаются блогеры, актёры, деятели из шоу-бизнеса и устраивают поединки на потеху зрителям. Ну а пересечения бойцов ММА и боксёров вообще стали обыденностью.

Однако форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» Джеймс Джонсон решил пойти еще дальше и замахнулся на действующего чемпиона UFC Джона Джонса: «Мне нужен год, чтобы выступить против Джонса. В стойке я справлюсь, но мы все знаем, что Джонс невероятен в борьбе. Он очень хорош на земле, а это не моя сильная сторона. Однако я считаю, что могу победить его. Серьёзно. Просто нужен год тренировок в защите — мне нужно научиться бороться на земле. А руками и ногами я бью с пяти-шести лет».

К слову, про удары руками и ногами — это чистая правда. До того, как стать профессиональным баскетболистом, Джонсон занимался и другими видами спорта. В частности, у него чёрный пояс по карате и рекорд 20-0 в кикбоксинге. В ММА Джеймс ещё не выступал, но, судя по всему, такая перспектива ему нравится.

Рост Джонсона чуть более двух метров, так что в тяжёлой весовой категории он вряд ли затеряется. Хотелось бы услышать мнение Джона Джонса по этому поводу. У чемпиона уже было немало боёв с высококлассными ударниками, ходить за примерами далеко не нужно — вспомним поединок с Сирилем Ганом. А вот с ударниками-баскетболистами он вряд ли встречался.

Интересно, что в последние недели к Джонсу больше интереса проявляют не Сергей Павлович с Томом Аспиналлом, а представители других видов спорта. Чуть ранее Тайсон Фьюри заявил, что после Фрэнсиса Нганну он не собирается идти за званием абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе, а вот бой с Джонсом ему нравится: «Я ищу крупнейший гонорар. Усик не справляется с этой задачей. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним не продать. Вероятно, я ищу ещё одного американца. Вероятно, хочу сразиться с Джоном Джонсом в боксерском поединке».

Вполне возможно, что такой интерес спровоцировало интервью Джона, где он слегка раскрыл свои гонорары в UFC: «Я зарабатываю восьмизначные суммы, обо мне хорошо заботятся. Я всегда рад за парней, которые хорошо зарабатывают. Поэтому мне нравится Конор Макгрегор, он многое сделал для бойцов ММА с точки зрения гонораров. Я горжусь и Фрэнсисом Нганну. Благодаря ММА я могу заботиться о своей семье и завершить карьеру до 40 лет».

Либо другая версия — они хотят поближе подступиться к Дане Уайту и видят Джонса главным препятствием. Недавно ведь президент UFC заявил, что если бы нужно было выбрать бойца, который должен сразиться за его жизнь, то это будет именно Джон.

Возвращаясь к Джеймсу Джонсону и его навыкам в смешанных единоборствах, надо также отметить, что «успехи» у него были. В 2014 году он был арестован по обвинению в домашнем насилии. Баскетболист ударил и душил свою жену. Ну а теперь, видимо, пришло время для нового вызова.