У Последнего Императора проблемы? Любимый ученик перешёл в стан врага из-за конфликта

Фёдор Емельяненко после ухода из профессионального спорта начал испытывать непростые времена. Совсем недавно стало известно, что Последний Император решил досрочно покинуть пост главы Союза ММА России. Одни связывали это с неприятным инцидентом, который случился на турнире в Амурской области. Там юный боец MMA из-за халатности судьи получил удар ногой в голову с разворота и позже скончался в больнице. Другие просто предполагали, что Фёдор намерен сосредоточиться на чём-то другом. А теперь появилась очень резонансная новость о команде Емельяненко.

Fedor Team покинул 35-летний Кирилл Сидельников, который был в ней с самого основания. А если брать более ранние времена, то боец тренировался бок о бок с Фёдором с далёкого 2003 года. Говоря откровенно, новость прозвучала, будто гром среди ясного неба. Сидельников считался одним из самых близких людей в команде Последнего Императора. Вместе они прошли через очень непростые времена. Кроме того, Кирилл считался основным спарринг-партнёром Фёдора. Но теперь их пути разошлись в разные стороны.

О причинах ухода из Fedor Team рассказал сам Сидельников, который побеседовал со «Спорт-экспрессом». Он рассказал, что решение получилось довольно болезненным: «Просто так сложились обстоятельства — получились определённые разногласия. И было принято обоюдное решение, что я больше не в команде Fedor Team. В каких отношениях мы остались? Сложный вопрос… В сложных, назовём так. Я полностью благодарен Фёдору за все те годы, которые он на меня потратил. Я ему изначально так и сказал, что я ему искренне благодарен. Он был для меня большим примером. Но так происходит в жизни, что люди расходятся».

Очень любопытно, что Сидельников не просто покинул команду Фёдора. Он перебрался под крыло человека, с которым Емельяненко в последнее время открыто конфликтовал. Кирилл рассказал, что принял предложение сотрудничать с президентом Ural FC Радмиром Габдуллиным.

Кирилл Сидельников российский боец MMA «Ко мне обратились с помощью Радмир Илдарович Габдуллин, Ural FC. Они предложили сейчас выступать у них, дальше — сотрудничество с их организацией. Также предложили работу в «Уралхиме», что для будущего мне очень интересно, и мне просто надо дальше двигаться, дальше жить, кормить семью, и я не имел права даже отказываться от этого».

Выглядит очень странно, что империя, которая совсем недавно выглядела нерушимой, начинает буквально рассыпаться на части. Первые звоночки были ещё в тот момент, когда зал Фёдора покинул Григорий Пономарёв. Боец несколько раз дал понять, что причиной стали разногласия. А ещё заявил, что имеет в рукаве информацию, которую пока не хочет раскрывать. О странном недопонимании теперь говорит и Сидельников. И тоже не хочет конкретизировать, что именно стало причиной конфликта. Но факт остаётся фактом – команду покинул тот, кто стоял у истоков и шёл рука об руку с Фёдором.

Возможно, Фёдор покинул Союз MMA именно для того, чтобы попытаться объединить команду. Но пока тревожные сигналы продолжают поступать. Уход одного из самых близких людей, причём под крыло врага, это уже не просто «звоночек», это громкий хлопок. А главный вопрос заключается в том, удастся ли Емельяненко сохранить свою империю.