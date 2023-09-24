Билостенный реабилитировался за дисквалификацию. Сергей вырубил соперника вертушкой

В Дублине (Ирландия) состоялся турнир Bellator 299. В предварительном карде свой бой провёл российский тяжеловес Сергей Билостенный. В первом раунде он эффектно нокаутировал Касима Араса.

Сергей Билостенный дебютировал в ММА в 2015 году, проводил бои во многих российских промоушенах – Fight Nights, ACB, RCC. В 2018 году он проиграл Мухумату Вахаеву удушающим приёмом, после чего вышел на победную серию из пяти боёв и подписал контракт с Bellator.

Дебют в новой лиге получился для россиянина не самым удачным. Соперником Сергея был опытный американец Тайрелл Форчун. Бой получился странным: Форчун перевёл Сергея в партер и занял позицию сверху. Билостенный пробил локтем по затылку американца, на что рефери никак не отреагировал. Впоследствии Сергей выбросил ещё с десяток таких ударов, после чего финишировал соперника. Но судьи после совещания всё-таки дисквалифицировали Сергея и отдали победу американцу.

Во втором поединке Билостенный получил в соперники немца Касима Араса. У того был скромный рекорд 6-3 и также дебютное поражение в Bellator. Для Сергея это был шанс заявить о себе, и он воспользовался им сполна.

С первых же секунд боя Сергей начал активно разбивать соперника с дистанции, наносил мощные лоу-кики, работал с дистанции. Билостенный выглядел мощнее своего соперника и полностью контролировал ситуацию в клетке. Дважды Сергей пробивал ногой с разворота по печени соперника.

А на исходе третьей минуты Сергей повторил трюк, только уже в голову: мощная вертушка зашла точно в челюсть Касиму. Арас «поплыл», добить его оставалось делом техники. Серия мощных ударов руками – и рефери спас немецкого спортсмена, завершив поединок. Сергей Билостенный одержал первую победу в Bellator. Дальше – больше.