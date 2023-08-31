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Виды самбо: спортивное, боевое, пляжное, отличия и особенности, соревнования, Фёдор Емельяненко, сборная России

А каким занимался Фёдор? Видов самбо несколько, и Россия — везде лучшая
Сергей Сорокин
Видов самбо несколько, и Россия – везде лучшая
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В последнее время активно развивается даже пляжное самбо!

Самбо – популярный вид спорта. В своё время им занимались Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и многие топовые представители смешанных единоборств. Правда, в последнее время это направление откровенно застаивается. Поэтому появляются даже новые разновидности, которые пытаются популяризовать. Следить за развитием самбо становится всё интереснее.

Вспоминаем последнее первенство планеты по самбо:
Россия в одну калитку вынесла всех на чемпионате мира. Уникальное достижение в наше время
Россия в одну калитку вынесла всех на чемпионате мира. Уникальное достижение в наше время

Классически выделялось два вида самбо: спортивное и боевое. Любопытно, что, несмотря на название, Орёл и Последний Император занимались именно вторым. Спортивное самбо базируется на борьбе без нанесения реального физического ущерба. Спортсмены могут использовать броски, подсечки, удержания и болевые приёмы. В 2021 году самбо окончательно получило олимпийское признание. И именно этот вид будет на главном спортивном турнире четырёхлетия.

Но традиционно более зрелищным и красивым считалось именно боевое самбо. Оно разрешает бойцам наносить удары любыми частями тела. Соперники ожесточённо рубятся, пуская в ход локти, колени и даже голову. А ещё отсчитываются нокдауны и фиксируются нокауты – всё жёстко. Хабиб был чемпионом России по боевому самбо в 2009 году, а Фёдор побеждал на национальном уровне девять раз, четырежды становился лучшим в мире.

Один из самых знаковых турниров состоялся в 2012 году. Тогда на чемпионате России по боевому самбо было очень жарко, кровь буквально заливала настил. В категории свыше 100 кг все ждали финал, в котором соперником Фёдора Емельяненко должен был стать… его брат Александр. Наносить друг другу ущерб они не стали. Емельяненко-младший позволил провести бросок и болевой приём, не сопротивлялся совсем. В итоге поединок завершился за семь секунд. Позже Последний Император рассказывал, что бой они распланировали заранее.

Фёдор Емельяненко
Фёдор Емельяненко
российский спортсмен, боец MMA

«Мы так планировали заранее. Думали, что если вместе выйдем в финал, то так всё и разыграем. Сценарий завершения боя мы разработали вместе с Александром».

Навсегда запомнилась и фраза «если бы самбо было легким, его бы называли джиу-джитсу», которой Хабиб Нурмагомедов разозлил всю Бразилию.

Как российские бойцы прославляли самбо по всему миру:
Это вам не джиу-джитсу. Самбо — наше великое единоборство, которым нужно гордиться
Это вам не джиу-джитсу. Самбо — наше великое единоборство, которым нужно гордиться

Последние годы связаны с развитием новой разновидности самбо. Теперь соперники рубятся… на пляже. Борьба в песке стала глотком воздуха для всего вида спорта. Поединок длится до того момента, пока один из бойцов не провёдет приём на балл. Зрители с удовольствием наблюдают за тем, как соперники сражаются в песке, проводят эффектные приёмы. Покрытие смягчает приземление, поэтому броски зачастую получаются очень красивыми. А динамичность боёв делает их более популярными для просмотра.

В 2021 году впервые прошёл чемпионат мира по пляжному самбо. А в 2022-м на него приехала сборная России. И с ходу стала первой в общем зачёте, отправив в свою копилку восемь медалей, четыре из них – высшего достоинства. Доминировали наши соотечественники и на прошлогоднем чемпионате мира по классическому самбо. Россия привезла мощнейший состав, в котором выделялись Виктор Немков и Саян Хертек. В итоге национальная команда увезла домой 13 золотых медалей – потрясающее достижение!

Давид Рудман рассказал о становлении самбо в России:
"Мы создали самбо и должны продвигать его в мире"
"Мы создали самбо и должны продвигать его в мире"

Разновидностей самбо становится всё больше – и это здорово. С этим видом спорта крепко связаны многие бойцы, которые в дальнейшем прославляли Россию в смешанных единоборствах, боксе и других дисциплинах.

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