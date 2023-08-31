А каким занимался Фёдор? Видов самбо несколько, и Россия — везде лучшая

Самбо – популярный вид спорта. В своё время им занимались Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и многие топовые представители смешанных единоборств. Правда, в последнее время это направление откровенно застаивается. Поэтому появляются даже новые разновидности, которые пытаются популяризовать. Следить за развитием самбо становится всё интереснее.

Классически выделялось два вида самбо: спортивное и боевое. Любопытно, что, несмотря на название, Орёл и Последний Император занимались именно вторым. Спортивное самбо базируется на борьбе без нанесения реального физического ущерба. Спортсмены могут использовать броски, подсечки, удержания и болевые приёмы. В 2021 году самбо окончательно получило олимпийское признание. И именно этот вид будет на главном спортивном турнире четырёхлетия.

Но традиционно более зрелищным и красивым считалось именно боевое самбо. Оно разрешает бойцам наносить удары любыми частями тела. Соперники ожесточённо рубятся, пуская в ход локти, колени и даже голову. А ещё отсчитываются нокдауны и фиксируются нокауты – всё жёстко. Хабиб был чемпионом России по боевому самбо в 2009 году, а Фёдор побеждал на национальном уровне девять раз, четырежды становился лучшим в мире.

Один из самых знаковых турниров состоялся в 2012 году. Тогда на чемпионате России по боевому самбо было очень жарко, кровь буквально заливала настил. В категории свыше 100 кг все ждали финал, в котором соперником Фёдора Емельяненко должен был стать… его брат Александр. Наносить друг другу ущерб они не стали. Емельяненко-младший позволил провести бросок и болевой приём, не сопротивлялся совсем. В итоге поединок завершился за семь секунд. Позже Последний Император рассказывал, что бой они распланировали заранее.

Фёдор Емельяненко российский спортсмен, боец MMA «Мы так планировали заранее. Думали, что если вместе выйдем в финал, то так всё и разыграем. Сценарий завершения боя мы разработали вместе с Александром».



Навсегда запомнилась и фраза «если бы самбо было легким, его бы называли джиу-джитсу», которой Хабиб Нурмагомедов разозлил всю Бразилию.

Последние годы связаны с развитием новой разновидности самбо. Теперь соперники рубятся… на пляже. Борьба в песке стала глотком воздуха для всего вида спорта. Поединок длится до того момента, пока один из бойцов не провёдет приём на балл. Зрители с удовольствием наблюдают за тем, как соперники сражаются в песке, проводят эффектные приёмы. Покрытие смягчает приземление, поэтому броски зачастую получаются очень красивыми. А динамичность боёв делает их более популярными для просмотра.

В 2021 году впервые прошёл чемпионат мира по пляжному самбо. А в 2022-м на него приехала сборная России. И с ходу стала первой в общем зачёте, отправив в свою копилку восемь медалей, четыре из них – высшего достоинства. Доминировали наши соотечественники и на прошлогоднем чемпионате мира по классическому самбо. Россия привезла мощнейший состав, в котором выделялись Виктор Немков и Саян Хертек. В итоге национальная команда увезла домой 13 золотых медалей – потрясающее достижение!

Разновидностей самбо становится всё больше – и это здорово. С этим видом спорта крепко связаны многие бойцы, которые в дальнейшем прославляли Россию в смешанных единоборствах, боксе и других дисциплинах.