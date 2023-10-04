Перешёл от Хабиба, но намного зрелищнее Орла. Новый крутой дагестанец теперь в UFC

В ночь на 4 октября на арене «Apex» в Лас-Вегасе (США) прошла очередная неделя седьмого сезона претендентской серии Даны Уайта. В рамках турнира выступил также российский боец-полутяжеловес, уроженец Дагестана Магомед Гаджиясулов. Его соперником стал представитель Боливии Хосе Даниэль Медина.

Гаджиясулов, как и Шамиль Газиев, заработавший контракт с UFC двумя неделями ранее, сейчас живёт в Бахрейне и занимается в клубе «КНК». Россиянин подошёл к бою на серии из семи побед в семи поединках в профессиональных смешанных единоборствах, причём лишь раз до этого сопернику удалось дойти до судейского решения. С остальными Гаджиясулов расправился ещё в первом раунде. За плечами бойца есть выступления в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Там на совместном турнире с Naiza он без проблем разобрался с Нориком Тадевосяном. А последний бой Магомед провёл уже в рамках Brave CF, который и стал трамплином в претендентскую серию. Там Гаджиясулов выиграл у Мохамеда Саида Маалема судейским решением.

Хосе Даниэль Медина был явным андердогом перед данным поединком. Бэкграунд боливийца побогаче, у него в профессиональных ММА 11 побед и два поражения. Дальше южноамериканских промоушенов Медина не забирался, но к поединку с Гаджиясуловым подошёл на серии из шести побед.

Бой начался практически без разведки. Магомед сразу методично начал обстреливать соперника лоу-киками и мидл-киками, и было явно видно, что Медине очень некомфортно от таких атак. Тем более Гаджиясулов в первые минуты успел донести несколько ударов и до челюсти оппонента. Боливиец не мог нащупать дистанцию, а попытки прорваться в ближний бой завершались жёсткими ударами навстречу от уроженца Дагестана. Причём это были очень разнообразные атаки: хэд-кики, бэкфисты, удары с разворота и даже редкие шоутайм-кики. Забавно, что на арене был и Энтони Петтис, прославившийся как раз такими ударами, и он оценил технику российского бойца.

Второй раунд начался так же, как и первый, с атак Гаджиясулова. Он продолжал перебивать Медину во всех аспектах и не позволял тому навязывать свой стиль. Хосе Даниэль к середине второго отрезка уже был с залитым кровью лицом, но старался идти вперёд. К концу пятиминутки Магомед стал прибегать к борьбе, сумел провести два тейкдауна и без проблем контролировал боливийца на земле. Первые два раунда без вопросов ушли Гаджиясулову.

Финальный отрезок начался с борьбы. Медина резко пошёл вперёд, но Магомед связал его в клинче у сетки. После этого начались размены, Гаджиясулов жёстко попадал, однако теперь и боливиец стал точнее. Медина явно уступал, но не забывал устраивать небольшое шоу в октагоне. Даже лёжа на канвасе он предлагал сопернику устроиться рядом. В целом третий раунд прошёл относительно спокойно, но и в борьбе Гаджиясулов не дал шансов сопернику.

Судьи закономерно отдали победу Магомеду. Он второй раз в карьере позволил бою затянуться на всю дистанцию и выиграл единогласным решением (все отдали 30-27). Контракт Гаджиясулов после такого выступления, разумеется, тоже получил. Полутяжёлый вес UFC получил интересное пополнение, и ждём Магомеда в больших боях. Гаджиясулов точно способен закатывать зрелище и в этом плане выгодно отличается от многих бойцов.