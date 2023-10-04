Без флага — но все равно фавориты. Российское самбо снова станет лучшим на ЧМ?

В 1973 году в Тегеране (Иран) впервые был проведён чемпионат мира по самбо. С 2005 года он традиционно проходит в ноябре. Не стал исключением и 2023-й, престижный турнир состоится в Ереване с 9 по 13 ноября.

Изначально принимать чемпионат мира должен был Египет, но по разным причинам страна отозвала заявку, и тогда появился вариант с Арменией. Надо сказать, что ранее в этом году армянская сторона хорошо провела молодёжное первенство, и это стало одним из факторов при принятии решения в их пользу.

Как правило, это соревнование всегда проходит достаточно масштабно, самбо — популярный вид спорта. К примеру, в прошлом году на турнире принимали участие спортсмены из 52 стран. Каждый год эта цифра растёт. Россия неизменно является одной из самых значимых участников любых турниров по самбо и, более того, всегда выступает в них фаворитом. Это не секрет, что с российскими спортсменами тяжело тягаться в этом виде спорта. Логично, что даже сейчас, в сложное время относительно выступлений в международных соревнованиях для россиян, команда выступит на чемпионате мира.

Как и в прошлом году, Россия будет участвовать под флагом Международной федерации самбо (ФИАС). Тогда команды Беларуси и Франции также выступили под нейтральными цветами. Украинские атлеты в 2022 году от участия отказались. Вероятнее всего, что откажутся и на этот раз.

Регламент предстоящего чемпионата мира вполне стандартный. Будет семь весовых категорий у мужчин (58 килограммов, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг), семь категорий у женщин (50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг) и ещё семь весов для мужчин, которые выступят в боевом самбо (58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг). В каждую категорию страна может заявить лишь одного спортсмена.

Что касается непосредственно сборной России, то, разумеется, окончательный состав на данном этапе ещё не определён. Однако мы точно можем выделить главных звёзд нашей команды, пусть она и значительно обновилась. У мужчин это, например, Саян Хертек и Антон Коновалов, которые ещё год назад привезли из Бишкека золотые медали. Коновалов и вовсе собрал вообще все существующие победы в самбо. Однако главная звезда, старожил и капитан команды – это Артём Осипенко, который 11 раз выигрывал чемпионат России, трижды побеждал на чемпионатах Европы и девять раз становился чемпионом мира. Есть все основания ждать успеха от Артёма снова. Это люди, на которых будут главные надежды среди мужчин.

У женщин состав претерпел более серьёзные изменения. По сути, из медалисток годичной давности в сборной сейчас лишь Дарья Речкалова и Светлана Уварова. Это самые титулованные девушки в российской команде, а все остальные в своём большинстве – это новички, которые только начинают большой путь в самбо.

В боевом самбо практически у каждого члена сборной России за спиной внушительный список побед. Есть Виктор Немков, которого знают, пожалуй, все поклонники самбо. Он двукратный чемпион мира, но сейчас считается участником второго состава сборной. В первом представлены Саидов Саид и Шейх-Мансур Хабибулаев, который уже четырежды выигрывал мировое первенство.

Турнир обещает открыть нам немало новых звёзд в самбо, как это происходит практически каждый год. В том же Бишкеке Россия забрала 13 золотых медалей из 21 возможной, а добавим к этому ещё два серебра и четыре бронзы. Глава Российской Федерации самбо Сергей Елисеев признавался, что не ожидал такого успеха: «Признаюсь честно — результат получился даже немного большим, чем мы ожидали. Это касается и ребят, и девочек в спортивном самбо. Представители боевого самбо, несмотря на конкуренцию азиатских стран бывшего СССР, не сдали позиции. В итоге все три дисциплины стали первыми в своем зачёте. Прошлогодний чемпионат мира сложился для нас сложно, особенно для женской команды, которая впервые в истории не попала в тройку сильнейших. Это был провал, если называть вещи своими именами. Поэтому вынуждены были провести серьёзную работу над ошибками, у женщин поменяли старшего тренера, немного сменили методику подготовки к главному старту. Результат показал оправданность этих шагов. Особенно отмечу возраст команды — многие стали чемпионами мира впервые, полсостава дебютантов турниров такого уровня. И в глаза бросалась совсем другая энергетика, согласитесь. С этой командой можно уверенно смотреть в будущее».

В России уделяют большое внимание развитию самбо и, разумеется, серьёзно отнесутся к чемпионату мира. Неслучайно в 2023 году запустили серию Гран-при и привлекли к ней иностранных спортсменов, чтобы дать возможность своим атлетам конкурировать и расти. Поэтому у нас все основания полагать, что и через месяц сборная России будет блистать на чемпионате мира по самбо.