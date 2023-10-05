Нурмагомедов отправит на пенсию бывшего чемпиона и защитит пояс. Где смотреть Bellator 300

Дата и время турнира Bellator 300 с главным боем Нурмагомедов — Примус

В ночь на 8 октября в Сан-Диего (штат Калифорния, США) пройдёт большой турнир по смешанным единоборствам Bellator 300. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между действующим обладателем пояса Усманом Нурмагомедовым и ветераном Брентом Примусом. Кроме того, на кону будет стоять путёвка в финал Гран-при Bellator.

Также в рамках турнира пройдут ещё два титульных поединка. Крис Сайборг будет защищать пояс в поединке с Кэт Зингано, а Лиз Кармуш встретится с Илимой-Лей Макфарлейн.

Изначально в карде было четыре титульника, но Линтон Васселл снялся с поединка против Райана Бейдера, и было решено убрать бой из карда, не подыскивая замену выбывшему.

Стартует турнир Bellator 300 в 1:00 мск. Поединки основного карда начнутся не ранее 5:00 мск.

Прямая трансляция турнира

Турниры Bellator показывает сервис Showtime. В России официальной трансляции не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, где расскажет о самых интересных событиях.

Полный кард турнира Bellator 300

Основной кард

Усман Нурмагомедов (Россия) — Брент Примус (США). Лёгкий вес. Титульный бой, полуфинал Гран-при;

Крис Сайборг (Бразилия) — Кэт Зингано (США). Женский полулёгкий вес. Титульный бой;

Лиз Кармуш (США) — Илима-Лей Макфарлейн (США). Женский наилегчайший вес. Титульный бой.

Предварительный кард

Девион Франклин (США) — Слим Трабелси (Тунис). Тяжёлый вес;

Генри Корралес (США) — Кай Камака-третий (США). Полулёгкий вес;

Сара Макмэнн (США) — Лиа Маккорт (Северная Ирландия). Женский полулёгкий вес;

Илара Жоанне (Бразилия) — Джена Бишоп (США). Женский наилегчайший вес;

Бобби Серонио-третий (США) — Альберто Гарсия (США). Легчайший вес;

Ромеро Коттон (США) — Грант Нил (США). Средний вес;

Серхио Коссио Домингес (Мексика) — Джесси Робертс (США). Лёгкий вес;

Мухамед Берхамов (Россия) — Херман Террадо (США). Полусредний вес;

Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан) — Мацей Розанский (Польша). Тяжёлый вес;

Дмитрий Гриценко (Украина) — Джастин Монтальво (США). Промежуточный вес;

Брайс Мередит (США) — Мигель Пеймберт (США). Легчайший вес;

Лоррани Сантос (Бразилия) — Джекки Каталин (США). Женский полулёгкий вес;

Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США). Тяжёлый вес.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Нурмагомедов — Примус

Усман Нурмагомедов не верит, что Примус в 38 лет способен поддерживать высокий уровень: «Да, у Примуса большое имя, бывший чемпион и всё такое… Мне 25 лет. И я очень тяжело тренируюсь, я тренируюсь дважды в день всю неделю и довожу своё тело до предела. И быстро восстанавливаюсь, потому что молод. И я не думаю, что кто-то, кому уже 38 лет, способен тренироваться дважды в день семь раз в неделю и при этом нормально отдыхать. Он будет в хорошей форме, будет готов к бою, но у него есть только удар справа и правый лоу-кик. Шаблий побил его, потому что Примус ничего не показал».

А позже на пресс-конференции чемпион заявил, что заставит американца чувствовать себя старым: «Я не верю, что этот парень может меня победить. Он говорит, что будет оказывать на меня давление, но почему этого не происходило в его бою с Александром Шаблием? Примус постоянно говорит, что побьёт меня, не понимаю, он действительно верит в это? Я уважаю его, он бывший чемпион, но в воскресенье заставлю его почувствовать себя медленным и старым».

Примус, разумеется, так не считает и хочет прикончить Нурмагомедова: «Это мой шанс. Усман очень мне нравится, это отличный чемпион с сильной командой и сильными партнёрами на тренировках. Мне он нравится, но когда мы окажемся лицом к лицу в клетке, то я оставлю это в стороне и прикончу его».