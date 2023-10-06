Bellator — золотая клетка для брата Хабиба. Усман рискует променять карьеру на деньги

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоится яркий турнир Bellator 300. В главном событии сойдутся Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Брат Хабиба проведёт вторую защиту своего чемпионского пояса. Он продолжает оставаться непобеждённым, имеет безупречный рекорд – 17:0. А теперь Усман имеет прекрасную возможность его улучшить, потому что противостоять будет очередной возрастной соперник. Но складывается ощущение, что боссы Bellator попросту заперли Нурмагомедова в золотую клетку и не дают ему развиваться.

Усман очень ярко ворвался в Bellator в апреле 2021 года. К тому моменту он уже имел статистику 11:0, а также шёл на серии из пяти досрочных побед подряд. Организация сделала главное – заполучила себе брата Хабиба. И уже тогда возникали опасения относительно того, что теперь Нурмагомедова будут вести слишком осторожно. Лиге не было выгодно давать Усману топовых соперников, которые могли испортить безупречный рекорд. Но складывается ощущение, что боссы слишком увлеклись.

Самым молодым соперником Усмана в организации стал Майк Хэмел – именно с ним и пришлось дебютировать. Победа досталась единогласным судейским решением. И после этого начались странные шаги от матчмейкеров. Последовательно Нурмагомедову дали на растерзание Мэнни Муро, Патрика Пиетилу, Кристофера Гонсалеса, Патрисиу Фрейре и Бенсона Хендерсона. Двум последним на двоих уже 76 лет. И именно с ними Усману пришлось добывать и защищать чемпионский пояс. Говоря откровенно, не самая топовая оппозиция.

И ситуация пока не улучшается. В предстоящем поединке противостоять Усману будет Примус, которому уже 38 лет. И никаким безупречным рекордом у американца и не пахнет. Более того, в четырёх последних поединках Брент проиграл дважды. Поэтому он может стать слишком лёгкой добычей для российского чемпиона. Безусловно, на таких соперниках можно набить очень солидный рекорд. И недостатка в деньгах у Усмана совершенно точно нет – Bellator с удовольствием осыпает свою звезду гонорарами. Но чтобы стать действительно великим, Нурмагомедову нужно срочно менять обстановку.

Усману нужно срочно бежать из Bellator. Солидные гонорары – это круто. Но скоро брата Хабиба могут перестать воспринимать всерьёз именно из-за «пенсионерской» оппозиции. Нурмагомедову необходимо перебраться в UFC, где он сможет раскрыть весь свой потенциал. Достаточно просто посмотреть на Умара, который пока не сталкивался с супертопами, но уже считается одной из суперзвёзд дивизиона и главным претендентом на чемпионский пояс. А если Усман останется в Bellator, то рискует променять на деньги свою карьеру.