«За бой там я заработаю больше, чем за всю карьеру». Бойцам PFL настолько хорошо платят?

Лига PFL в последние годы активно пытается включиться в конкуренцию с другими ММА-промоушенами. Для этого ведётся работа над проведением турниров на разных континентах, привлекаются звёздные бойцы, а главное то, что для этих новичков готовы выделять достаточно серьёзные деньги.

Разумеется, эта тема стала ещё более актуальна, когда в промоушен перешёл бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. А недавно франко-камерунский тяжеловес заявил, что один бой в PFL принесёт ему сумму, которая в два раза превышает ту, что он заработал за всю профессиональную карьеру: «На днях, когда я был на подкасте Джо Рогана, меня осенило и я понял, что если сложить все мои заработки в ММА, то они не смогут составить и половины того, что я собираюсь заработать в следующем бою в ММА. И я даже не беру в расчёт бокс. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но для меня это огромная разница. Я призываю всех гнаться за своей мечтой. Некоторые люди мечтают только о том, чтобы стать лучшими в ММА и заниматься ММА. У нас разные мечты, у нас разная мотивация, но если кто-то мечтает о боксе, то да, он должен заниматься им».

На самом деле, информация о том, что PFL выдаёт своим бойцам щедрые гонорары, появляется не в первый раз. Лига точно способна превзойти любой промоушен мира, разве что за исключением UFC. Раньше атлетические комиссии штатов, в которых проводятся турниры, охотно раскрывали информацию о заработках бойцов. Сейчас официальные цифры появляются достаточно редко, и зачастую ориентироваться приходиться на слова самих бойцов и редко просачивающиеся в открытый доступ данные.

К примеру, летом на UFC 291 было четыре бойца, которые не подписывали соглашение о конфиденциальности, и их гонорары стали известны. Это Кевин Холланд ($ 356 тыс.), Бобби Грин ($ 300 тыс.), Си-Джей Вергара ($ 60 тыс.) и Габриэль Бонфим ($ 24 тыс.). Неплохой разброс, чтобы понять примерный уровень оплаты бойцов из разных категорий значимости для промоушена. Холланд и Грин — бойцы, про которых можно сказать «это человек UFC». Они принимают бои на коротком уведомлении, часто выступают, вообще не отказываются о боёв с кем бы то ни было, так что вполне понятно, откуда берутся большие цифры в их случае. Далеко не ко всем бойцам такое же отношение. Вергара и Бонфим пришли через Претендентскую серию, но Си-Джей уже успел подписать новый контракт, так что получает теперь больше новичка с двумя боями в промоушене. Само собой, чемпионы и те, кто выше в рейтингах, зачастую получают больше. Ислам Махачев в феврале 2022 года официально получил $ 211 тыс. за бой с Грином, а уже в двух титульных поединках его суммарный заработок, по данным разных источников, превысил $ 1 млн.

В PFL уже в прошлом году начали активно сокращать дистанцию от UFC, и, в принципе, они сейчас позиционируют себя как второй промоушен мира. Бойцы там получают довольно хорошие деньги, особенно на фоне других промоушенов. В июле 2022 года были опубликованы официальные цифры с трёх турниров PFL: экс-чемпион UFC Энтони Петтис заработал за свой бой $ 750 тыс. при том, что вообще-то проиграл, Кайла Харрисон получила $ 500 тыс., Рори Макдональд — $ 250 тыс., Магомед Магомедкеримов — $ 200 тыс., Марина Мохнаткина — $ 32 тыс., Омари Ахмедов — $ 206 тыс. Всего из опубликованных данных сразу десять человек получили шестизначные суммы, а из 60 бойцов лишь у шестерых гонорар был ниже привычных $ 12 тыс., которые даёт UFC новичкам. Есть о чём задуматься.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Для сравнения, за полгода до этого чемпион UFC Нганну получил примерно $ 650 тыс. за бой с Сирилем Ганом. А теперь добавим другие пункты, которые выгодно отличают PFL. Во-первых, это введение Гран-при, где есть возможность заработать $ 1 млн за победу. Лиге с этим помогли инвесторы, и это стало хорошей мотивацией для бойцов. Впрочем, по словам экс-бойца UFC Шейна Бургоса, даже обычные гонорары в PFL очень хорошие: «Не считая потенциального миллиона долларов за победу, мои гонорары за бой феноменальны. Потребуется около четырёх боёв в UFC, с учётом бонусов за победу, чтобы заработать столько, сколько я зарабатываю за бой в PFL. Очевидно, я действительно любил UFC, мне нравилось там драться, мне нравилась организация, мне нравилось говорить, что я бьюсь в UFC. Но, в конце концов, я должен посмотреть в лицо своей жене и детям и сказать им, что это того стоило. Те деньги, которые я зарабатываю сейчас, без сомнения, того стоят».

Уже сейчас сложно представить, что с PFL могут конкурировать другие лиги. Bellator до боя с Йоэлем Ромеро платил своему чемпиону Вадиму Немкову $ 80 тыс. за выход и столько же за победу. Во всяком случае, такой гонорар был в поединке с Кори Андерсоном. Сейчас у россиянина новый контракт и сумма получше, но сложно представить, что тут есть значительное увеличение. В One Анатолий Малыхин рассказывал, что за бой с Ренье де Риддером получил «значительно больше, чем 25 миллионов рублей». А за бой с Бхулларом эту сумму удвоили. Путём несложных подсчётов можно предположить, что двойной чемпион One обогатился примерно на $ 500–700 тыс. Очень неплохо, но вряд ли это распространённая история.

И это мы ещё не закончили с другими инициативами PFL, которые могут сделать бойцов богаче. Будет организован дивизион PPV Super Fight, под который как раз подписываются звёзды вроде Нганну и где бойцы получают 50% от продаж PPV. Ещё одна звезда этого дивизиона — Джейк Пол. Американский блогер-боксёр уже обзавёлся большим именем в мире единоборств и самостоятельно способен привлечь внушительную аудиторию. А ещё он один из главных «врагов» Даны Уайта. Джейк регулярно обменивается пикировками с главой UFC и призывает того обеспечить бойцам достойные условия, включая повышение оплаты труда.

Ещё один пункт, который можно и нужно расценивать как хороший знак для бойцов — PFL разрешает своим бойцам подписывать индивидуальные рекламные контракты. Например, от такого запрета в UFC очень страдал Нганну и жаловался, что ему не дают возможности подписаться со спонсором, который сулил ему $ 1 млн в год. Теперь с этим есть определённая свобода, а сам Фрэнсис шлёт другим бойцам посыл, что UFC — не единственная топ-лига смешанных единоборств.

Безусловно, UFC уже слишком большая корпорация, чтобы просто переплюнуть её только за счёт денег, но как минимум PFL пробует подобраться ближе. Кто знает, как всё повернётся в будущем, пускай и не в ближайшем.