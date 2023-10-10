Несостоявшаяся российская легенда. Судьи «ограбили» Пестряева и сломали ему карьеру

25 назад во Франции состоялся поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Андреем Пестряевым и американцем Джеймсом Пейджем. Андрею так и не удалось завоевать желанный пояс, но он оставил своё имя в истории не только отечественного бокса, но и мирового.

Пестряев родился в Фергане (Узбекистан), однако в детстве перебрался в Уфу, где и стал заниматься боксом. В любителях становился победителем Спартакиады народов СССР и даже принимал участие в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Правда, неудачно: в первом же круге Пестряев проиграл сопернику из Литвы, что на тот момент было непростительным. На этом любительскую карьеру Андрею пришлось закончить и перейти в профессионалы.

Профессиональную карьеру Пестряев начал очень уверенно, наколотил рекорд 14-0, причём десять побед он одержал досрочно. При этом Пестряеву, даже несмотря на внушительный рекорд и большой любительский бэкграунд, было тяжело пробиться на высокий международный уровень в профессионалах: все бои он проводил в России.

Лишь в 1994 году он впервые провёл бой в США, победив техническим нокаутом Дэррила Латтимора. А в следующем поединке в штатах Андрей уступил раздельным решением Роберту Весту. После этого боя Пестряев всерьёз размышлял над тем, чтобы завершить карьеру.

«В 1995 году я решил вернуться домой и закончить профессиональную карьеру. Но мои американские промоутеры понимали, что на мне ещё можно заработать, и отдали в аренду французским промоутерам братьям Акариесам. Только тогда я почувствовал, что значит работать с настоящими профессионалами», — вспоминал в одном из интервью Андрей Пестряев.

После этого карьера Андрея пошла в гору, он уверенно закрыл поражение, вышел на серию побед, а в 1997 году стал чемпионом Европы в профессионалах, нокаутировав Хосе Луиса Наварро. Пестряев взлетел на первую строчку рейтинга WBA и стал высоко котироваться, что привело к поединку с одним из лучших боксёров полусреднего веса в то время – Пернеллом Уитакером – олимпийским чемпионом – 1984, экс-чемпионом мира в профессионалах, неоднократно защищавшим свой пояс. Пернеллу нужно было закрывать поражение от легендарного Оскара де ла Хойи: в девятой защите пояса Уитакер проиграл единогласным решением и потерял пояс. Команда Уитакера посчитала, что бой с Пестряевым, находящимся высоко в рейтингах – отличная возможность быстро вернуться и закрыть поражение.

Подробнее о бое Пестряев — Уитакер

Но Андрей был с этим категорически не согласен и дал одному из лучших боксёров мира ожесточённый бой. По итогам 12 раундов судьи отдали победу американцу, что многие эксперты посчитали ограблением Пестряева. Но через несколько месяцев Пернелл сдал положительный допинг-тест на кокаин, а бой с Андреем был признан несостоявшимся.

Пестряев сохранил первую позицию в рейтинге WBA и был главным претендентом на титульный поединок, вот только действующий на тот момент чемпион – ганец Айк Куарти – всячески избегал претендента. Дважды Куарти снимался уже с назначенного поединка в надежде на денежный бой с де ла Хойей, и в итоге в WBA лишили Куарти пояса, а вакантный титул разыграли между Пестряевым и Джеймсом Пейджем.

Казалось, всё для Андрея сложилось как нельзя лучше. Бой проходил во Франции, на кону стоял заветный пояс чемпиона, но этот вечер был не Пестряева. Уже во втором раунде Пейдж левым боковым отправил Андрея в стоячий нокаут, а после двух добивающих ударов Андрей рухнул и сумел подняться только при помощи врачей.

Увы, это был первый и последний титульный шанс Пестряева стать чемпионом мира. Впоследствии он ещё раз выигрывал пояс чемпиона Европы, но затем карьера пошла на спад. На серии из пяти поражений подряд в 2004 году Пестряев всё же повесил перчатки на гвоздь и занялся тренерской деятельностью.