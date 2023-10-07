Самое яркое поражение россиянина в истории? Ловить Маскаева пришлось фотографу

Олег Маскаев – легендарный российский боксёр, в карьере которого были и взлёты, и падения. Но самым болезненным для него, пожалуй, получилось поражение от Кирка Джонсона. Оно случилось ровно 23 года назад – 7 октября 2000 года. После осечки в поединке с Дэвидом Туа наш соотечественник полностью перезагрузился – выдал серию из 10 побед подряд. И тут на его пути встал опаснейший канадец с рекордом 29-0-1. Это противостояние фанаты бокса ждали с большим нетерпением.

Стоит отметить, что поединок получился титульным. На кону стоял пояс по версии PABA в супертяжёлом весе. А главное, сам Маскаев понимал, что от этого боя зависит вся дальнейшая карьера. Но позже рассказывал, что к такому испытанию попросту не был готов.

Олег Маскаев легендарный российский боксёр «Выходил с мыслью, что должен по нему попасть и убрать. На это был настрой. Мне в HBO сказали, что если пройду Джонсона, то со мной подпишут контракт на несколько миллионов. А у меня была такая ситуация, что супруга только что родила. И я говорю менеджеру — послушай, мне сейчас не до этого, я не тренировался, морально я сейчас не в боксе. Я прошёл Джефферсона и Рахмана, дай мне отдохнуть. Он говорит — нет, мы потеряем контракт».

Маскаеву пришлось выходить в ринг. Начало поединка получилось обоюдоострым. Россиянин даже очень ощутимо попал по сопернику. В этот момент показалось, что канадец может «поплыть» и проиграть. Но представитель Северной Америки выдержал. А затем перешёл к максимально активным действиям. Джонсон начал буквально забрасывать россиянина комбинациями.

В самом начале четвёртого раунда шикарным левым хуком навстречу Кирк попал точно в челюсть Олега. Наш соотечественник «поплыл», а канадец почувствовал вкус крови. Джонсон бросился добивать Маскаева, буквально осыпал его голову ударами. Олег терпел, но всё сильнее сгибался и прижимался к канатам. Стало понятно, что выстоять не получится. Но финальной точкой стал правый хук, который окончательно вырубил российского боксёра.

Маскаев выпал за канаты, буквально рухнул без сознания в толпу журналистов. А фотографу даже пришлось придерживать голову Олега, пока к поверженному неслись врачи. Ирония судьбы заключается в том, что буквально за три года до этого в подобной ситуации оказался соперник самого Маскаева. В восьмом раунде поединка с Хасимом Рахманом Олег отправил соперника за канаты, оформив красивейший нокаут. Теперь же всё вернулось бумерангом.

Сам Маскаев позже так вспоминал этот поединок: «Я два месяца пробегал, не тренировался, а менеджер меня под Джонсона суёт. Я не в бою был вообще. Но я попал по нему. Думал, всё, он «поплыл». Мне ещё в углу говорят, добивай его, он готов. Я вышел добивать, забыл про защиту, и он по мне попал. Я пропустил сильный удар. Очень сильный. Я назад подсел, хотел показать, что он меня не сбил этим ударом, вытерпел, пошёл на него, но сам был не в себе. И он меня в упор просто расстрелял, нокаутировал».

Поражение довольно сильно сказалось на состоянии Маскаева. Он проиграл и следующий поединок – против Лэнса Уитакера. И оказался в нокауте ещё быстрее, уже во втором раунде. Всего же за карьеру россиянин провёл 46 боёв, завершив 39 из них победами. Но именно то поражение всегда вспоминал как одно из самых обидных и болезненных. А для Джонсона победа стала прорывом. После этого за всю оставшуюся карьеру Кирк потерпел всего лишь одно поражение – от Виталия Кличко.