Цзю снесёт ещё одну преграду на пути к величию. Тимофей уже скоро может превзойти Костю

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15 октября в Бродбиче (Австралия) Тимофей Цзю впервые проведёт защиту титула чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Соперником сына Кости Цзю станет американец Брайан Мендоса, который владеет временным поясом WBC и обожает апсеты.

До недавних пор поясом WBO владел Джермелл Чарло, но его в итоге лишили титула сразу после поединка с Саулем Альваресом, и теперь чемпионом является Тим Цзю. Брайан Мендоса первым попытается отобрать у 28-летнего боксёра пояс. Что из себя представляет американец? Изначально Мендосу не видели в роли чемпиона. Однако он в прошлом году набрал серьёзные обороты и вынес Джейсона Росарио и Себастьяна Фундору, получив титул временного чемпиона по версии WBC. Мендосу можно назвать нокаутёром, он 16 раз укладывал соперников и лишь шесть раз побеждал решениями. При этом у него есть уже два поражения, но оба этих поединка прошли всю дистанцию, уложить Брайана непросто. Мендоса в своих боях бывает не прочь поработать вторым номером, стиль контрпанчера ему комфортен, и он умеет неожиданно выстрелить. В последних поединках американский боксёр был андердогом, но его это вообще не смущает. Напротив, он признаётся, что так ему даже удобнее.

Стиль Цзю отлично накладывается на стиль Мендосы. Тим работает агрессивно, стремится задавить соперника мощью и не любит просто работать на очки. Исходя из этого, можно примерно предположить, как будет складываться поединок. И, вероятнее всего, до решения он не дойдёт. Тимофей предельно настроен и позиционирует предстоящее противостояние не просто титульным поединком, но и даже защитой Австралии: «У меня на уме только одно: победа любыми способами. Я здесь только для того, чтобы побеждать в каждом раунде.

Если произойдёт нокаут, я нанесу этот удар. Я уже говорил, что это моя земля, и я здесь, чтобы защищать её. Он придёт, чтобы забрать всё, а я здесь, чтобы защитить её».

Для Мендосы Цзю станет большой проверкой, ведь Тимофея будет нелегко подловить так же, как предыдущих соперников. Если раньше австралиец летел вперёд, то последние поединки показали, что он прибавил именно с точки зрения боксёрского интеллекта, но не растерял свои главные преимущества. В бою с Харрисоном Цзю показал, что может действовать терпеливо и расчётливо, а в поединке с Окампо напомнил, что может закончить всё очень быстро.

Такое разнообразие арсенала станет большой проблемой для Мендосы, которому сложнее подстраиваться и менять стиль по ходу боёв. Тимофей всё ближе подбирается к уровню своего отца и готов даже его превзойти.

Победа над Мендосой выглядит более чем вероятной, а завоевание временного титула WBC приблизит Цзю к цели стать абсолютным чемпионом мира. В этом случае у Чарло уже не будет возможности сбегать от восходящей звезды.

Сейчас Тим Цзю регулярно отрекается от всех сравнений с отцом, но тень Константина будет над ним нависать ещё долго. Отсюда и много критики. Многие хейтеры считают, что у Тимофея ещё не было действительно серьёзных соперников, а потому и странно называть его одним из сильнейших боксёров в первом среднем весе. Тем не менее в коллекции Цзю-младшего уже есть неплохие скальпы, а Мендоса станет приличным пополнением коллекции. Дальше отрицать высокий уровень Тимофея станет невозможно, как и то, что он способен как минимум достичь славы папы.