Мендоса — реальная угроза для наследника Цзю. Тиму далеко до уровня легендарного отца

Это новая рубрика «Чемпионата», в которой авторы отстаивают свою точку зрения, дискутируя с коллегами.

Меньше суток осталось до главного на данный момент боя в карьере Тима Цзю. Сын Кости продолжает демонстрировать свой потенциал, уже добрался до чемпионского пояса. Правда, получил его он без поединка – Джермелл Чарло был лишён титула. Но теперь Тиму предстоит первая полноценная защита. И в соперниках – опасный американский нокаутёр Брайан Мендоса. Конечно, Цзю идёт безусловным фаворитом этого противостояния. Но складывается ощущение, что рано записывать австралийцу победу.

Тим – крутой боксёр. Но складывается ощущение, что его слишком рано пытаются поставить на одну ступень с Костей. Достаточно просто напомнить, с соперниками какого уровня сражался российский чемпион. В его активе огромное количество титулов и наград. А Тимофей пока только стремится к успехам прославленного отца. И ему предстоит всё доказывать в ринге.

Пока главной проблемой Тима остаётся оборона. И по ходу карьеры это уже сказывалось на поединках. В сражениях против Террелла Гуше и Уэйда Райана он даже бывал в нокдаунах. А сам Костя после боёв говорил, что намерен серьёзно поработать с сыном над этим компонентом.

Костя Цзю легендарный российский боксёр «Есть такая вещь, которая называется «инстинкт убийцы». Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не всё в порядке. Не надо жалеть, жалеть будем после, когда всё закончится. Сейчас пусть жалеет. А так, не без ошибок, конечно. Скажу пару вещей, когда с ним потом буду разговаривать. Но главное же итог. Взять себя в руки, убрать свою неконтролируемую агрессию, перевести её в контроль. И после этого всё нормально уже пошло».

А известный мэтр отечественной спортивной журналистики Александр Беленький говорил, что проблема присуща не только Тиму, но и младшему сыну Кости – Никите: «Конечно, проблемы с обороной видно. У Никиты даже больше. У него меньше опыта. А ещё он по характеру всегда был боксёром «порву, разорву». У Тима с обороной постепенно становится получше. Он работает, думает, слушает отца. Я очень рад буду ошибиться. Но пока в качестве долгоиграющего чемпиона его не вижу».

Мендоса – очень опасный соперник для Тимофея. А всё потому, что он действительно обладает серьёзной нокаутирующей мощью. При рекорде 22-2 боксёр 16 раз финишировал соперников досрочно. А ещё Брайан славится умением находить бреши в обороне. Нет сомнений в том, что американец будет действовать вторым номером. Но если Тим заиграется, Мендоса может наказать. И тогда весь блеск быстро слетит с наследника Кости.

Сам отец всегда отличался умением хорошо обороняться. И сыновьям этого действительно не хватает. Костя старается прививать им хладнокровие и спокойствие. Но пока Тимофей напоминает того самого Мясника, который просто видит жертву и готов её разбивать. Многие уже начинают поговаривать о потенциальных боях с Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Но о таких вершинах думать пока откровенно рано. Первый пункт – Мендоса. И пока важно сосредоточиться именно на нём. Потому что американец действительно способен сбить весь лоск с карьеры Тима.