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Бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски 2: UFC 294, где смотреть, онлайн трансляция, кард UFC 294, билеты и прогнозы

Российский десант сокрушит соперников в Абу-Даби. Где смотреть турнир UFC 294
Сергей Сорокин
Бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски 2
Аудио-версия:
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Махачев защищает пояс от нападок Волкановски, Чимаева ждёт встреча с Нигерийским кошмаром.

Дата и время турнира UFC 294

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. Особенный интерес турнир вызывает у фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде состоится долгожданный дебют Шары Буллета, соперником которого станет Бруну Силва. Также болельщиков ждёт женский бой Виктории Дудаковой и Джин Ю Фрей.

В основном карде наши парни будут в каждом из боёв. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев получил в соперники Джонни Уокера. В соглавном поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев
21 октября 2023, суббота
Камару Усман
Не началось
Хамзат Чимаев

В главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев - Александр Волкановки
21 октября 2023, суббота
Ислам Махачев
Не началось
Александр Волкановски

Ранние прелимы начнутся в 17:00 по московскому времени, главный кард – в 21:00 мск.

Прямая трансляция чемпионского боя Ислам Махачев — Александр Волкановски

Посмотреть трансляцию турнира UFC 294 с чемпионским поединком Ислам МахачевАлександр Волкановски можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 294

Ислам Махачев – Александр Волкановски;
Хамзат ЧимаевКамару Усман;
Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
Икрам Алискеров – Варлей Алвес;
Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев;
Мохаммад Яхья – Тревор Пик;
Джавид Башарат – Виктор Генри;
Майк Бриден – Аншул Джубли;
Натаниэль Вуд – Мухаммаджон Наимов;
Седрик Дюма – Абу Азайтар;
Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.

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Прогноз на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Боец UFC, победитель Претендентской серии Даны Уайта Магомед Гаджиясулов высказался по поводу предстоящего титульного поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я планирую посмотреть. Это большой турнир, как его пропустить. Махачеву точно не будет легко, на мой взгляд. Волкановски дал ему очень тяжёлый первый бой, и, насколько я знаю, он постоянно в зале и очень много тренируется. Думаю, он был в нормальной форме, когда принимал бой. Будет тяжело, но Ислам победит единогласным решением», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Также прогноз на поединок оставил российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский.

«В целом бой хороший и интересный. Многие говорят, что Махачеву будет легко, потому что Волкановски выходит на коротком уведомлении, но я думаю, что это не так. Возможно, Алекс будет чувствовать себя даже лучше, чем в первом бою. Так часто бывает, когда ты без полного лагеря выходишь спонтанно. Это может в лучшую сторону для него сказаться, потому что не было чрезмерных нагрузок, не было какого-то психологического давления. Плюс у него сразу есть такое оправдание в виде короткого уведомления — то есть психологически ему легче. Бой будет очень конкурентным. Волкановски очень опасен в стойке, но если Махачев навяжет ему переводы и контроль, то я не думаю, что Алекс сможет победить. Процентов на 90 уверен, что Ислам заберёт. Скорее всего, будет что-то похожее на первый бой», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мнением поделился и российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин.

«Волкановски – это спортсмен, который двигается не от лагеря к лагерю. Он берёт постоянством. Думаю, что Ислам сможет победить. Есть ведь ещё момент акклиматизации. Махачев уже там адаптировался. Я за Ислама, думаю, что он победит досрочно», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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