Чимаев превратит экс-чемпиона UFC в посмешище. Усман закончит карьеру после ударов чеченца

Осталось трое суток до старта грандиозного турнира – UFC 294. Он состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Именно эту страну теперь представляет боец российского происхождения Хамзат Чимаев. Изначально планировалось, что он будет драться с Пауло Костой. Но в итоге в самый последний момент пришлось искать замену, поскольку врачи запретили бразильцу выходить в октагон. И теперь на коротком уведомлении с Борзом будет биться Камару Усман.

Конечно, сама вывеска выглядит просто фантастически. Особенно если учесть, что бойцы давно хотели сойтись в октагоне. Но возникают большие вопросы относительно того, насколько сейчас этот поединок может быть конкурентен.

Хамзат возвращается в октагон спустя простой длиной в год. Он имеет рекорд 12-0 и своих соперников просто уничтожает. Первые четыре поединка Чимаева в UFC получились практически идеальными. Только Джон Филлипс «дожил» до второго раунда, где попался на удушающий. А Риса Макки, Джеральда Миршерта и Ли Джинлианга он закрывал уже в первой пятиминутке. И с ходу стало видно, что организация получила одного из самых универсальных бойцов. Он шикарно борется, но не боится остаться в стойке и попросту вырубить соперника.

Конечно, все по-прежнему припоминают тот самый поединок с Гилбертом Бёрнсом. Бразилец стал первым человеком, который приблизился к потенциальной победе над Борзом. И всё-таки Чимаев вовремя перехватил инициативу и завершил всё в свою пользу. Но на следующий бой Хамзат вышел максимально заряженным. Он 133 секунды тотально уничтожал Кевина Холланда и спокойно довёл дело до финиша. Причём сделал это любимым удушающим приёмом – Д’Арсом.

Хамзат Чимаев – максимально универсальный боец. А главное, он может самостоятельно выбирать тактику под любой вариант развития поединка. Если не получается утащить соперника в борьбу, Борз способен спокойно остаться в стойке и там банально уничтожить оппонента. А главное, на протяжении всего года Хамзат буквально пахал в зале. Об этом свидетельствуют и публикации в социальных сетях, и актуальная форма бойца.

На этом фоне за Усмана становится страшно. В последнее время результаты 36-летнего бойца откровенно разочаровывают. Он дважды подряд уступил Леону Эдвардсу. Особенно болезненным получилось первое поражение, когда Камару рухнул в нокаут от шикарного хэд-кика. А реванш обернулся победой британца решением большинства. Поэтому сейчас бой с Хамзатом – единственная возможность полноценно вернуться.

Вот только всё говорит о том, что для Камару это лишь прекрасная возможность заработать перед пенсией. Сам Усман совсем недавно отдыхал в Милане и ходил на показ мод, а не занимался подготовкой. Таким образом, реальное состояние бойца остаётся большой загадкой. Кроме того, поединок с Эдвардсом наглядно продемонстрировал, что с борьбой есть ощутимые проблемы. Пока всё выглядит так, что Камару хочет сорвать «жирный» чек перед завершением карьеры.

Пока всё выглядит так, что особенной интриги в этом поединке не будет. Хамзат в нынешнем состоянии должен спокойно «переезжать» Камару. Но смешанные единоборства не раз дарили невероятные апсеты. Хочется верить, что поединок получится действительно ярким и интересным. Главное, чтобы этого действительно хотел 36-летний Усман.