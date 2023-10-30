Рекордные гонорары и связь с диктаторами. Как Дон Кинг организовал бой великих чемпионов

49 лет назад, 30 октября 1974 года, состоялся один из самых известных поединков, который вошёл в историю мирового бокса как «Грохот в джунглях». Непобеждённый нокаутёр, действующий чемпион мира Джордж Форман разделил ринг с легендарным Мохаммедом Али. И бой стал историческим не только с точки зрения спортивной составляющей, но и с точки зрения организации и проведения.

В 1971 году известный на тот момент в довольно узких кругах Дон Кинг освободился после тюремного заключения и решил заняться промоутерской деятельностью в боксе. 40-летний Кинг не имел опыта в этой сфере, но это не помешало ему завести знакомство с Мохаммедом Али и даже организовать благотворительный поединок в США. Уже тогда начинающий промоутер загорелся идеей организовать чемпионский бой между молодым непобеждённым нокаутёром Джорджем Форманом и Мохаммедом Али, который вернулся на профессиональный ринг после четырёхлетнего простоя, связанного с отказом служить в армии.

Для организации поединка Али и Формана требовались баснословные по тем временам суммы – по $ 5 млн каждому. По одной из версий сами боксёры озвучили эти цифры, по другой, которая кажется более правдоподобной, ценник назначил сам Дон Кинг, чтобы спугнуть конкурентов: желающих провести этот поединок в США было предостаточно, но, конечно, никто не собирался платить боксёрам такие суммы.

Да и сам Кинг понятия не имел, где взять $ 10 млн только на гонорары и ещё несколько – на организацию. Поэтому ему пришла в голову идея провести бой за пределами США и организовать его в Африке. Африканский континент ещё никогда в истории не принимал чемпионский бой тяжеловесов, поэтому для Африки бой двух лучших темнокожих боксёров планеты на тот момент был очень даже привлекательным. С этим расчётом хитрый Дон Кинг и отправился искать инвесторов в Африке. Дело, конечно, не самое простое: откуда на самом бедном континенте такие деньги?

Но Кинг с задачей справился, наладив связи с конголезским диктатором Мобуту, который пришёл к власти в 1965-м путём революции, а в 1971 году переименовал страну в Заир. Несмотря на бедность африканской страны и низкий уровень жизни, Мобуту согласился выделить $ 12 млн на оплату гонораров и на организацию самого масштабного поединка в Африке. Для Мобуту это был шанс вписать своё имя в мировую историю: именно так Кинг мотивировал диктатора дать ему деньги. Есть информация, что Кинг «охмурил» не только Мобуту, но и другого революционера Муаммара Каддафи – ливийского лидера.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Заручившись поддержкой африканских диктаторов, договорившись с боксёрами, Дон Кинг приступил к организации поединка. Бой был запланирован на сентябрь 1974 года, а пройти он должен был в столице Заира – Киншасе. Естественно, всё пришлось готовить с нуля, так как в африканской стране не было никакой необходимой инфраструктуры. Дон Кинг уже в то время обладал феноменальным даром убеждения: провести поединок двух лучших тяжеловесов в Африке, где не было ровным счётом ничего, в период дождей и повышенной влажности, да ещё и в четыре утра по местному времени (для удобства телезрителей США) – это какой-то запредельный уровень.

Но Кингу удалось договориться со всеми, в том числе и с самими боксёрами. Али и Форману пришлось всё лето пробыть в Заире, чтобы акклиматизироваться и пройти полную подготовку именно в Африке. Два лучших тяжеловеса мира три месяца жили в Заире: Форман тренировался на территории отеля, а Али много общался с местным населением, проводил открытые тренировки, бегал по утрам с фанатами. Всё это, конечно, невозможно было бы представить, но не забываем – Дон Кинг выбил для каждого по $ 5 млн, и это был весомый аргумент в пользу африканских каникул.

Сам бой состоялся в итоге не в сентябре, а в конце октября, так как Форман во время подготовки получил большое рассечение. На глазах у 60 тысяч зрителей, большинство которых болело за Али, Величайший сотворил сенсацию. Мохаммед был явным андердогом: Форман был моложе, голоднее, обладал идеальным рекордом и нокаутирующей мощью. Но Али сумел победить вопреки всему. Джордж мог закончить поединок в его начале, несколько раз едва не отправив Али в нокаут. Но Мохаммед выстоял, а дальше чемпион стал сдавать. К седьмому раунду Джордж едва стоял на ногах, а в восьмом Али финишировал молодого соперника и снова стал чемпионом мира.